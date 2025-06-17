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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 18:09 | Обновлено 17 июня 2025, 18:10
117
1

Ривер Плейт возглавил один интересный рейтинг

Клуб из Буэнос-Айреса заработал большую сумму на продажах своих игроков

17 июня 2025, 18:09 | Обновлено 17 июня 2025, 18:10
117
1
Ривер Плейт возглавил один интересный рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня очередными матчами продлится Клубный чемпионат мира 2025 года.

Аргентинский «Ривер Плейт» сыграет свой матч против японской «Уравы». За команду из Буэнос-Айреса на турнире будет выступать Франк Мастантуоно, который по окончании чемпионата станет игроком мадридского «Реала».

«Ривер Плейт» является командой, которая заработала больше денег в Южной Америке на продажах своих футболистов в этом столетии – 675 млн. долларов. евро. На втором и третьем местах находятся команды, также представленные на нынешнем Клубном чемпионате мира: «Бока Хуниорс» (525 млн. евро) и «Палмейрас» (509 млн. евро).

  • 675 млн. евро – «Ривер Плейт»
  • 525 млн. евро – «Бока Хуниорс»
  • 509 млн. евро – «Палмейрас»
  • 505 млн. евро – «Сан-Паулу»
  • 499 млн. евро – «Сантос»
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Ривер Плейт Урава Ред Даймондз статистика клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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GroundUnder
вот почему нужен ЧМ как минимум южноамериканским клубам ... чтобы продавать еще больше
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