Сегодня очередными матчами продлится Клубный чемпионат мира 2025 года.

Аргентинский «Ривер Плейт» сыграет свой матч против японской «Уравы». За команду из Буэнос-Айреса на турнире будет выступать Франк Мастантуоно, который по окончании чемпионата станет игроком мадридского «Реала».

«Ривер Плейт» является командой, которая заработала больше денег в Южной Америке на продажах своих футболистов в этом столетии – 675 млн. долларов. евро. На втором и третьем местах находятся команды, также представленные на нынешнем Клубном чемпионате мира: «Бока Хуниорс» (525 млн. евро) и «Палмейрас» (509 млн. евро).

River Plate have made more money from selling players than any other South American club this century 🇦🇷🌎🤑



Talent factory 🏭 pic.twitter.com/GncjfzCeCU