Сегодня очередными матчами продлится Клубный чемпионат мира 2025 года.

Аргентинский «Ривер Плейт» сыграет свой матч против японской «Уравы». За команду из Буэнос-Айреса на турнире будет выступать Франк Мастантуоно, который по окончании чемпионата станет игроком мадридского «Реала».

«Ривер Плейт» является командой, которая заработала больше денег в Южной Америке на продажах своих футболистов в этом столетии – 675 млн. долларов. евро. На втором и третьем местах находятся команды, также представленные на нынешнем Клубном чемпионате мира: «Бока Хуниорс» (525 млн. евро) и «Палмейрас» (509 млн. евро).

675 млн. евро – «Ривер Плейт»

525 млн. евро – «Бока Хуниорс»

509 млн. евро – «Палмейрас»

505 млн. евро – «Сан-Паулу»

499 млн. евро – «Сантос»