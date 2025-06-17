Ривер Плейт возглавил один интересный рейтинг
Клуб из Буэнос-Айреса заработал большую сумму на продажах своих игроков
Сегодня очередными матчами продлится Клубный чемпионат мира 2025 года.
Аргентинский «Ривер Плейт» сыграет свой матч против японской «Уравы». За команду из Буэнос-Айреса на турнире будет выступать Франк Мастантуоно, который по окончании чемпионата станет игроком мадридского «Реала».
«Ривер Плейт» является командой, которая заработала больше денег в Южной Америке на продажах своих футболистов в этом столетии – 675 млн. долларов. евро. На втором и третьем местах находятся команды, также представленные на нынешнем Клубном чемпионате мира: «Бока Хуниорс» (525 млн. евро) и «Палмейрас» (509 млн. евро).
- 675 млн. евро – «Ривер Плейт»
- 525 млн. евро – «Бока Хуниорс»
- 509 млн. евро – «Палмейрас»
- 505 млн. евро – «Сан-Паулу»
- 499 млн. евро – «Сантос»
River Plate have made more money from selling players than any other South American club this century 🇦🇷🌎🤑— LiveScore (@livescore) June 17, 2025
Talent factory 🏭 pic.twitter.com/GncjfzCeCU
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