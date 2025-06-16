Ботафого обыграл Сиэтл Саундерс в матче клубного чемпионата мира
Игра завершилась со счетом 2:1
В понедельник, 16 июня 2025 года, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между командами группы В – «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».
Игра состоялась на стадионе Лумен Филд в Сиэтле. Победу со счетом 2:1 одержала команда из Бразилии.
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Номинальные хозяева активнее провели первый тайм и именно в течение первых 45 минут забили оба своих гола. Отличились забитыми мячами защитник Жейр и нападающий Игорь Жезус. «Сиэтл» пытался отыграться во второй половине встречи, но сумел забить только 1 гол – на 75-й минуте мяч в сетку ворот бразильцев отправил Кристиан Рольдан.
Клубный чемпионат мира. Группа В, 1-й тур. 16 июня
Ботафого – Сиэтл Саундерс – 2:1
Голы: Жейр, 28, Игорь Жезус, 44 – Рольдан, 75
A huge opening match win for @Botafogo. ⚫️⚪️#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 16, 2025
📈 @PSG_inside and @Botafogo are the leaders of Group B.#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 16, 2025
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