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Клубный чемпионат мира
Ботафого
16.06.2025 05:00 – FT 2 : 1
Сиэтл Саундерс
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Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 07:19 | Обновлено 16 июня 2025, 07:51
471
0

Ботафого обыграл Сиэтл Саундерс в матче клубного чемпионата мира

Игра завершилась со счетом 2:1

16 июня 2025, 07:19 | Обновлено 16 июня 2025, 07:51
471
0
Ботафого обыграл Сиэтл Саундерс в матче клубного чемпионата мира
ФК Ботафого

В понедельник, 16 июня 2025 года, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между командами группы В – «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».

Игра состоялась на стадионе Лумен Филд в Сиэтле. Победу со счетом 2:1 одержала команда из Бразилии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Номинальные хозяева активнее провели первый тайм и именно в течение первых 45 минут забили оба своих гола. Отличились забитыми мячами защитник Жейр и нападающий Игорь Жезус. «Сиэтл» пытался отыграться во второй половине встречи, но сумел забить только 1 гол – на 75-й минуте мяч в сетку ворот бразильцев отправил Кристиан Рольдан.

Клубный чемпионат мира. Группа В, 1-й тур. 16 июня

Ботафого – Сиэтл Саундерс – 2:1
Голы: Жейр, 28, Игорь Жезус, 44 – Рольдан, 75

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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