16 июня состоится матч первого тура группы В клубного чемпионата мира 2025 между командами Ботафого и Сиэтл Саундерс.

Поединок прошел на стадионе Лумен Филд из Сиэтла. Время начала встречи – 05:00 по Киеву.

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В одном квартете с Ботафого и Сиэтл Саундерс выступают французский ПСЖ и мадридский Атлетико.

Ботафого – Сиэтл Саундерс. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOO.