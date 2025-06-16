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Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 01:29 |
23
0

Ботафого – Сиэтл Саундерс. КЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы В 16 июня в 05:00 по Киеву

16 июня 2025, 01:29 |
23
0
Ботафого – Сиэтл Саундерс. КЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Sporting News

16 июня состоится матч первого тура группы В клубного чемпионата мира 2025 между командами Ботафого и Сиэтл Саундерс.

Поединок прошел на стадионе Лумен Филд из Сиэтла. Время начала встречи – 05:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете с Ботафого и Сиэтл Саундерс выступают французский ПСЖ и мадридский Атлетико.

Ботафого – Сиэтл Саундерс. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOO.

📺 Видеотрансляция
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клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Ботафого Сиэтл Саундерс
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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