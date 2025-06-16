Ботафого – Сиэтл Саундерс. КЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы В 16 июня в 05:00 по Киеву
16 июня состоится матч первого тура группы В клубного чемпионата мира 2025 между командами Ботафого и Сиэтл Саундерс.
Поединок прошел на стадионе Лумен Филд из Сиэтла. Время начала встречи – 05:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете с Ботафого и Сиэтл Саундерс выступают французский ПСЖ и мадридский Атлетико.
Ботафого – Сиэтл Саундерс. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOO.
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