Ботафого – Сиэтл Саундерс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

16 июня на Люмен Филд пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Ботафого сыграет против Сиэттл Саундерс. Поединок начнется в 05:00 по киевскому времени.

Ботафого

Команда всегда была достаточно популярной, и свои трофеи брала, пусть и не часто. Но все же особняком стоит 2024-й год. Тогда Артур Жорже привел своих подопечных к двойному успеху, один краше другого: сначала наконец-то получилось вернуть себе чемпионский титул, а потом и вовсе добились дебютной победы в Копе Либертадорес. Но португалец быстро стал антигероем: был уличен в измене, и в итоге просто не смог толком работать.

Долгое время толком ничего не получалось: проваленный чемпионат штата, поражения в обоих матчах Рекопы Южной Америки Расингу из Авельянеды. И только постепенно, весной, более-менее нащупали снова свою игру. В Копе Либертадорес бразильцы взяли 12 очков, уверенно выйдя в плей-офф. Да и в последних турах Серии А получилось взять несколько побед.

Сиэттл Саундерс

Клуб собрал немало трофеев, от пары побед в МЛС и неоднократного успеха в Открытом Кубке США и до взятия в 2022-м году Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Да и прошлый сезон был неплохим, пусть и не выдающимся: стали 4-м в регулярном чемпионате на Западе и дошли потом в плей-офф до финала конференции.

Сейчас подопечные Брайана Шметцера оставляют довольно противоречивые оценки. С одной стороны, получается достаточно уверенно держаться в зоне плей-офф. С другой, поход в Кубке чемпионов КОНКАКАФ закончился на втором сопернике (прошли Антигуа из Гватемалы, но потом уступили мексиканскому Крус Асуль). А в МЛС оба последних поединка были проиграны: сначала 2:3 дома с Миннесотой Юнайтед, потом 0:3 в Ванкувере с Уайткепс.

Статистика личных встреч

Это будет первый очный поединок между этими клубами, что не удивительно, с учетом юного возраста представителя Соединенных Штатов.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом бразильцев. Но они играют на выезде - пока остановимся на нейтральных тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,63).