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Клубный чемпионат мира
Ботафого
16.06.2025 05:00 - : -
Сиэтл Саундерс
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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 04:50 | Обновлено 15 июня 2025, 04:52
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0

Ботафого – Сиэтл Саундерс. Прогноз и анонс на КЧМ-2025

Поединок первого тура группы В КЧМ состоится 16 июня и начнется в 05:00 по Киеву

15 июня 2025, 04:50 | Обновлено 15 июня 2025, 04:52
19
0
Ботафого – Сиэтл Саундерс. Прогноз и анонс на КЧМ-2025
ФК Ботафого

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16 июня, на клубном чемпионате мира свою встречу проведут Ботафого – Сиэтл Саундерс. Старт матча запланирован на 05:00 по киевскому времени.

Ботафого

Далеко не самый титулованный бразильский клуб смог попасть на этот солидный турнир, где может себя показать. Ботафого является действующим обладателем Кубка Либертадорес, выиграв этот почетный трофей впервые в прошлом году.

В бразильском чемпионате «победоносные» идут только восьмыми, конкуренция здесь плотная, так как отставание от лидера составляет всего шесть очков. Свой последний матч команда выиграла дома у Сеара со счетом 3:2. Ботафого играет в Кубке Либертадорес, где сумел выйти в плей-офф со второго места, уступив победителю квартета только по дополнительным показателям.

Сложно сказать, чего ожидать от бразильского клуба на этом турнире, ведь группа попалась сложная, придется еще сыграть с ПСЖ и Атлетико.

Сиэтл Саундерс

О квалификации американского клуба сложно что-то сказать, на своем континенте команда выглядит солидно, но ждать прорыва на этом сильном турнире не стоит. Главное преимущество Сиэтла в том, что матчи будут проходить на их стадионе. На внутренней арене, в Западной конференции клуб идет шестым, это зона плей-офф.

В последнем матче команда уступила на выезде лидеру Запада, Ванкувер Уайткепс со счетом 0:3, причем на старте второго тайма Сиэтл остался вдевятером, получив два удаления кряду.

Команда выигрывала лигу чемпионов на своем континенте, хотя этим не удивить бразильских или европейских соперников. Шансы на выход из группы выглядят минимальными, даже несмотря на то, что Саундерс будет поддерживать местная публика.

Прогноз

Ранее эти клубы никогда между собой не играли, а в первой официальной встрече бразильский клуб небольшой фаворит, что выглядит логично. Букмекеры отдают предпочтение южноамериканскому клубу, хотя я жду интересной борьбы, примерно равных соперников.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ботафого – 1,98, ничья – 3,7, победа Сиэтла – 3,72. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Даже несмотря на то, что Сиэтл играет дома, я думаю, шансы американского клуба переоценивают, поставлю на чистую победу Ботафого.

Прогноз Sport.ua
Ботафого
16 июня 2025 -
05:00
Сиэтл Саундерс
Победа Ботафого 1.98 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Ботафого Сиэтл Саундерс клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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