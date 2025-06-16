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Клубный чемпионат мира
Ботафого
16.06.2025 05:00 – FT 2 : 1
Сиэтл Саундерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 08:44 | Обновлено 16 июня 2025, 08:45
175
0

Ботафого – Сиэтл Саундерс – 2:1. Ассист Теллеса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира

16 июня 2025, 08:44 | Обновлено 16 июня 2025, 08:45
175
0
Ботафого – Сиэтл Саундерс – 2:1. Ассист Теллеса. Видео голов и обзор
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В понедельник, 16 июня 2025 года, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между командами группы В – «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».

Игра состоялась на стадионе Лумен Филд в Сиэтле. Победу со счетом 2:1 одержала команда из Бразилии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клубный чемпионат мира. Группа В, 1-й тур. 16 июня

Ботафого – Сиэтл Саундерс – 2:1
Голы: Жейр, 28, Игорь Жезус, 44 – Рольдан, 75

Видеообзор матча

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Ботафого Сиэтл Саундерс клубный чемпионат мира по футболу Алекс Теллес видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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