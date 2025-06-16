16.06.2025 05:00 – FT 2 : 1
Клубный чемпионат мира16 июня 2025, 08:44 | Обновлено 16 июня 2025, 08:45
175
0
Ботафого – Сиэтл Саундерс – 2:1. Ассист Теллеса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира
16 июня 2025, 08:44 | Обновлено 16 июня 2025, 08:45
175
0
В понедельник, 16 июня 2025 года, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между командами группы В – «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».
Игра состоялась на стадионе Лумен Филд в Сиэтле. Победу со счетом 2:1 одержала команда из Бразилии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Клубный чемпионат мира. Группа В, 1-й тур. 16 июня
Ботафого – Сиэтл Саундерс – 2:1
Голы: Жейр, 28, Игорь Жезус, 44 – Рольдан, 75
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июня 2025, 08:00 2
Немецкому тренеру и бывшему нападающему исполнилось 58 лет
Футбол | 16 июня 2025, 09:17 1
Олег Федорчук сравнил сборную Украины U-21 и национальную команду
Футбол | 15.06.2025, 10:23
Другие виды | 15.06.2025, 22:47
Футбол | 15.06.2025, 16:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.06.2025, 22:23 4
15.06.2025, 09:23
14.06.2025, 08:40 2
14.06.2025, 09:21 4
15.06.2025, 21:30
14.06.2025, 18:25 28
14.06.2025, 20:40 1
15.06.2025, 20:56 111