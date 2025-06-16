В понедельник, 16 июня 2025 года, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между командами группы В – «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».

Игра состоялась на стадионе Лумен Филд в Сиэтле. Победу со счетом 2:1 одержала команда из Бразилии.

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Клубный чемпионат мира. Группа В, 1-й тур. 16 июня

Ботафого – Сиэтл Саундерс – 2:1

Голы: Жейр, 28, Игорь Жезус, 44 – Рольдан, 75

Видеообзор матча