Одноклубником Лукаку стал его лучший ассистент по сборной

Кевин Де Брюйне официально стал игроком «Наполи».

Итальянский чемпионат станет четвертым в карьере бельгийского полузащитника (Бельгия, Германия, Англия, Италия).

Лучший бомбардир сборной Бельгии, а теперь уже и одноклубник Де Брюйне, Ромелу Лукаку, имеет в своем активе 89 голов за национальную команду, из которых 13 были забиты с передач Кевина Де Брюйне, что является лучшим показателем среди всех игроков. Также никто, кроме Лукаку, не забивал более 5 голов за сборную, ассистентом которых был Де Брюйне.

Интересным фактом является то, что лучшим бомбардиром «Наполи» за всю историю также является бельгиец – Дрис Мертенс, в активе которого 148 голов за клуб.

13 - Of Romelu Lukaku’s 89 goals for the @BelRedDevils, 13 were assisted by Kevin De Bruyne, the most of any player and no other player scored more than five Belgium goals assisted by De Bruyne. Fratelli. pic.twitter.com/naDpXo2Z6n