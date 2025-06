ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити осуществил первый летний трансфер из другого клуба АПЛ

«Манчестер Сити» официально объявил о подписании алжирского левого защитника «Вулверхэмптона» Райана Аит-Нури.

Отмечается, что 24-летний футболист подпишет с «горожанами» контракт, который будет действовать в течение 5 следующих сезонов.

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера игрока составила 40 миллионов евро.

Этот трансфер стал первым официальным летним подписанием для «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/25 Райан Аит-Нури провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Rayan Ait-Nouri has completed his move to City! 🩵 pic.twitter.com/Gliqsdl7fX

Relax... we have an announcement to make 🔊 pic.twitter.com/UIHA4gJuuO