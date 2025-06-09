Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити осуществил первый летний трансфер из другого клуба АПЛ
Англия
09 июня 2025, 20:14 |
1538
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити осуществил первый летний трансфер из другого клуба АПЛ

Райан Аит-Нури покинул «Вулверхэмптон»

09 июня 2025, 20:14 |
1538
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити осуществил первый летний трансфер из другого клуба АПЛ
ФК Манчестер Сити. Райан Аит-Нури

«Манчестер Сити» официально объявил о подписании алжирского левого защитника «Вулверхэмптона» Райана Аит-Нури.

Отмечается, что 24-летний футболист подпишет с «горожанами» контракт, который будет действовать в течение 5 следующих сезонов.

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера игрока составила 40 миллионов евро.

Этот трансфер стал первым официальным летним подписанием для «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/25 Райан Аит-Нури провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

По теме:
Переговоры Наполи по Судакову приостановлены. Все из-за топ-тренера
Последняя попытка. Реал попробует украсть у топ-клуба чемпиона Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о первом трансфере после прихода ван Леувена
Райан Аит-Нури Вулверхэмптон Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Футбол | 09 июня 2025, 19:56 0
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира

Украинский вратарь попадет в заявку «бланкос» на этот турнир

У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
Футбол | 09 июня 2025, 03:12 3
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер

Украинцем интересуется «Астон Вилла»

Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Футбол | 09.06.2025, 14:36
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба
Футбол | 09.06.2025, 16:05
ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
Футбол | 08.06.2025, 22:07
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 5
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
08.06.2025, 06:23 3
Футбол
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
07.06.2025, 19:07 44
Теннис
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
09.06.2025, 04:42
Баскетбол
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 1
Футбол
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
08.06.2025, 00:33 114
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
09.06.2025, 09:26 4
Бокс
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
08.06.2025, 11:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем