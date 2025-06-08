Забарный шокировал решением Борнмута. Вишни установили впечатляющую цену

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации Lequipe, Илья Забарный шокировал руководство «Борнмута» – Илья требует трансфера и хочет перейти в «ПСЖ». В свою очередь «Борнмут» существенно поднял на украинца ценник и теперь требует 70 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.