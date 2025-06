Фабрицио Романо назвал нового тренера финалиста Лиги чемпионов 2024/25

Румынский тренер Кристиан Киву стал главным тренером миланского «Интера», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 44-летний специалист подписал соглашение на 2 года. Он покидает «Парму», которую тренировал с февраля 2025 года и по итогам сезона сохранил в Серии А.

Несколькими днями ранее итальянский гранд покинул Симоне Индзаги, который стал главным тренером «Аль-Хиляля».

«Интер» вышел в финал лиги чемпионов сезона 2024/25, где уступил «ПСЖ» со счетом 0:5.

С 2007 по 2014 Кристиан Киву выступал за «неррадзури» в качестве футболиста, а позже работал с молодежными командами клуба.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто будет возглавлять «Интер» в следующем сезоне.

