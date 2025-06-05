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Италия
05 июня 2025, 21:12 | Обновлено 05 июня 2025, 21:56
999
1

Стало известно, кто будет возглавлять Интер в следующем сезоне

Команду возглавит Кристиан Киву, который полсезона тренировал «Парму»

05 июня 2025, 21:12 | Обновлено 05 июня 2025, 21:56
999
1
Стало известно, кто будет возглавлять Интер в следующем сезоне
ФК Интер. Кристиан Киву

44-летний румынский специалист Кристиан Киву близок к возвращению в «Интер» в качестве главного тренера.

Как сообщает инсайдер Джанлуку Ди Марцио, на вечер 5 июня запланирована встреча между руководством клуба и румынским коучем, на которой планируется обсудить окончательные детали и подписать контракт.

Ранее в феврале 2025 года Киву возглавил «Парму», подписав контракт до июня 2026 года. Под его руководством команда сумела сохранить прописку в Серии А, заняв 16-е место в турнирной таблице. Несмотря на действующее соглашение, Киву может покинуть клуб ради возвращения в «Интер».

Кристиан Киву имеет богатую историю с «Интером». В статусе игрока он провел в клубе семь сезонов (2007–2014), выиграв три чемпионата Италии (2007/08, 2008/09, 2009/10), два Кубка Италии (2009/10, 2010/11), Лигу чемпионов (2009/10) и клубный чемпионат мира (2010). После завершения игровой карьеры он работал в системе молодежных команд «Интера», включая должность главного тренера команды Примаверы с 2021 по 2024 год.

Ожидается, что официальное объявление о назначении Кристиана Киву на пост главного тренера «Интера» состоится в ближайшее время. Ранее в наставники нерадзурри сватали Сеска Фабрегаса, наставника Комо.

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Интер Милан Кристиан Киву Парма назначение тренера Серия A отставка чемпионат Италии по футболу Симоне Индзаги Комо
Николай Степанов Источник: Джанлука Ди Марцио
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Макс Максов
Цікавий вибір... А якже Пушич?)
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