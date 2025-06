Стало известно, кто будет возглавлять Интер в следующем сезоне

44-летний румынский специалист Кристиан Киву близок к возвращению в «Интер» в качестве главного тренера.

Как сообщает инсайдер Джанлуку Ди Марцио, на вечер 5 июня запланирована встреча между руководством клуба и румынским коучем, на которой планируется обсудить окончательные детали и подписать контракт.

Ранее в феврале 2025 года Киву возглавил «Парму», подписав контракт до июня 2026 года. Под его руководством команда сумела сохранить прописку в Серии А, заняв 16-е место в турнирной таблице. Несмотря на действующее соглашение, Киву может покинуть клуб ради возвращения в «Интер».

Кристиан Киву имеет богатую историю с «Интером». В статусе игрока он провел в клубе семь сезонов (2007–2014), выиграв три чемпионата Италии (2007/08, 2008/09, 2009/10), два Кубка Италии (2009/10, 2010/11), Лигу чемпионов (2009/10) и клубный чемпионат мира (2010). После завершения игровой карьеры он работал в системе молодежных команд «Интера», включая должность главного тренера команды Примаверы с 2021 по 2024 год.

Ожидается, что официальное объявление о назначении Кристиана Киву на пост главного тренера «Интера» состоится в ближайшее время. Ранее в наставники нерадзурри сватали Сеска Фабрегаса, наставника Комо.

🚨🚨 The meeting between #Inter and Cristian Chivu to define the final details and sign the contract is planned for THIS EVENING. 🇷🇴



[@SkySport via @DiMarzio] pic.twitter.com/0NOIRAe8wm