Лига наций04 июня 2025, 22:14 | Обновлено 04 июня 2025, 22:35
1584
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Германия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги наций
04 июня 2025, 22:14 | Обновлено 04 июня 2025, 22:35
1584
0
4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене проходит первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» встречаются сборные Германии и Португалии.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня, соперником будет Испания или Франция.
Германия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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