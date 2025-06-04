4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене проходит первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встречаются сборные Германии и Португалии.

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Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня, соперником будет Испания или Франция.

Германия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)