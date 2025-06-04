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Лига наций
04 июня 2025, 22:14 | Обновлено 04 июня 2025, 22:35
1584
0

Германия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги наций

04 июня 2025, 22:14 | Обновлено 04 июня 2025, 22:35
1584
0
Германия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене проходит первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встречаются сборные Германии и Португалии.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня, соперником будет Испания или Франция.

Германия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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