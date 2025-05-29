Главный трофей Шахтера отправляется в Канаду

С 5 по 10 июня в Trident Centre в Торонто будет работать выставка «Украинский футбол».

Все желающие смогут увидеть на выставке оригиналы трофеев, тренерские записи Лобановского и футбол во время войны.

Донецкий «Шахтер» также передал на выставку единственный в Украине завоеванный Кубок УЕФА.

Выставка организована УАФ в рамках товарищеского турнира Canadian Shield, где сыграет Национальная сборная, в сотрудничестве с Ukrainian National Federation of Canada – Toronto branch и Генеральным консульством Украины в Торонто.

Донецкий «Шахтер» завоевал Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. Тогда подопечные Мирчи Луческу начали свой путь с 3-го раунда квалификации в Лигу чемпионов.

Сначала было уверенно обыграно загребское «Динамо» 5:1 по сумме двух матчей (2:0, 3:1).

В групповом этапе «горнякам» жребий подкинул «Барселону», «Спортинг» и «Базель». Украинская команда дважды уступила «Спортингу» с одинаковым счетом 0:1. Дважды был обыгран «Базель» (2:1, 2:0). Дома «Шахтер» проиграл «Барселоне» со счетом 1:2, а на «Камп Ноу» одержал победу 3:2.

В группе дончане заняли третье место и квалифицировались в Кубок УЕФА.

Это был чрезвычайно хороший сезон для украинских команд. В 1/16 финала Кубка вышли три команды – «Шахтер», «Динамо» и «Металлист».

Донецкий «Шахтер» встречался с «Тоттенхэмом», который ничего не смог показать украинскому коллективу. В итоге – 2:0 в Донецке и 1:1 в Лондоне.

Далее был выезд в страну 404 и игра против тамошнего «цска». На выезде «горняки» уступили со счетом 1:0, а дома обыграли москвичей 2:0.

В четвертьфинале был обыгран французский «Марсель» (2:0, 2:1), а в полуфинале – киевское «Динамо» (1:1, 2:1).

В финале «Шахтер» встретился с немецким «Вердером». В итоге подопечные Мирчи Луческу одержали победу 2:1.