ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который играл за Шальке и Байер, нашел новый клуб

Талантливый украинский форвард, воспитанник полтавской «Ворсклы» Никита Славицкий определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

О сотрудничестве с 18-летним футболистом сообщил грузинский клуб «Рустави». Стороны решили не разглашать информацию о деталях перехода и сроках контракта.

Славицкий покинул Украины в августе 2022 года и присоединился к «Фортуне» из Дюссельдорфа. Через год присоединился к леверкузенскому «Байеру» на правах свободного агента, где играл в составе U-17 (один гол в 14 матчах).

В январе 2024-го Никита подписал контракт с «Шальке» – за полгода провел семь игр в U-17 и записал на свой счет три забитых гола. Выступал за немецкие «Дуйсбург» (21 поединок, 2 гола) и «Юрдинген».

«Рустави» успешно провел сезон 2025, по итогам которого клуб занял первое место во втором по силе дивизионе чемпионата Грузии и завоевал путевку в элиту.