Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который играл за Шальке и Байер, нашел новый клуб
Другие новости
17 января 2026, 13:57 |
724
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который играл за Шальке и Байер, нашел новый клуб

Форвард Никита Славицкий договорился о сотрудничестве с грузинским «Рустави»

17 января 2026, 13:57 |
724
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который играл за Шальке и Байер, нашел новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Никита Славицкий

Талантливый украинский форвард, воспитанник полтавской «Ворсклы» Никита Славицкий определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

О сотрудничестве с 18-летним футболистом сообщил грузинский клуб «Рустави». Стороны решили не разглашать информацию о деталях перехода и сроках контракта.

Славицкий покинул Украины в августе 2022 года и присоединился к «Фортуне» из Дюссельдорфа. Через год присоединился к леверкузенскому «Байеру» на правах свободного агента, где играл в составе U-17 (один гол в 14 матчах).

В январе 2024-го Никита подписал контракт с «Шальке» – за полгода провел семь игр в U-17 и записал на свой счет три забитых гола. Выступал за немецкие «Дуйсбург» (21 поединок, 2 гола) и «Юрдинген».

«Рустави» успешно провел сезон 2025, по итогам которого клуб занял первое место во втором по силе дивизионе чемпионата Грузии и завоевал путевку в элиту.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Полесья, который не нужен Ротаню, уехал в Азербайджан
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Романо подтвердил. Сикан присоединится к самому титулованному клубу Бельгии
чемпионат Грузии по футболу Байер Шальке трансферы
Николай Тытюк Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
Футбол | 16 января 2026, 16:15 6
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола

Авторитетный отечественный тренер верит в юного нападающего «Динамо»

Шевченко лаконично обратился к Усику, поздравив Александра
Футбол | 17 января 2026, 12:38 0
Шевченко лаконично обратился к Усику, поздравив Александра
Шевченко лаконично обратился к Усику, поздравив Александра

Президент УАФ пожелал боксеру побед

Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Футбол | 17.01.2026, 07:28
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Биатлон | 16.01.2026, 13:15
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Футбол | 16.01.2026, 13:17
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем