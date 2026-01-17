ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который играл за Шальке и Байер, нашел новый клуб
Форвард Никита Славицкий договорился о сотрудничестве с грузинским «Рустави»
Талантливый украинский форвард, воспитанник полтавской «Ворсклы» Никита Славицкий определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
О сотрудничестве с 18-летним футболистом сообщил грузинский клуб «Рустави». Стороны решили не разглашать информацию о деталях перехода и сроках контракта.
Славицкий покинул Украины в августе 2022 года и присоединился к «Фортуне» из Дюссельдорфа. Через год присоединился к леверкузенскому «Байеру» на правах свободного агента, где играл в составе U-17 (один гол в 14 матчах).
В январе 2024-го Никита подписал контракт с «Шальке» – за полгода провел семь игр в U-17 и записал на свой счет три забитых гола. Выступал за немецкие «Дуйсбург» (21 поединок, 2 гола) и «Юрдинген».
«Рустави» успешно провел сезон 2025, по итогам которого клуб занял первое место во втором по силе дивизионе чемпионата Грузии и завоевал путевку в элиту.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный отечественный тренер верит в юного нападающего «Динамо»
Президент УАФ пожелал боксеру побед