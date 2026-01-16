Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 января 2026, 23:39
В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала

Издание AS считает, что сезон 2025/26 для вратаря сборной Украины фактически завершен

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанское издание AS опубликовало материал о перспективах вратаря сборной Украины Андрея Лунина после двух поражений мадридского «Реала» подряд.

Королевский клуб потерпел поражение от «Барселоны» в Суперкубке Испании и сенсационно уступил «Альбасете» на стадии 1/4 финала Кубка Испании.

«Сезон для Андрея Лунина, вероятно, подошел к концу. Хаби Алонсо отдал ему Кубок Испании, выпустив его против «Талаверы» в 1/32 финала, а новый наставник Альваро Арбелоа продолжил эту тенденцию, включив его в стартовый состав на матч 1/16 финала против «Альбасете».

И на этом выступление «Реала» в турнире закончилось: поражение со счетом 2:3 на стадионе «Карлос Бельмонте», причем вратарь стал одной из главных мишеней критики.

Когда соперник забивал победный мяч, Лунин проявил большую нерешительность и не вышел, чтобы перехватить длинный пас, который в итоге выбил «Реал» из турнира.

Недостаток игровой формы дорого обошелся украинскому вратарю, который уже в сезоне 2023/24 показал, что при стабильной игре он может быть голкипером высокого уровня.

С «Альбасете» мы видели совсем другого вратаря. Для Лунина сезон практически закончен, при условии, что Куртуа избежит травм. «Реалу» в этом сезоне осталось бороться за Ла Лигу и Лигу чемпионов, и трудно представить, чтобы Арбелоа не будет доверять бельгийцу в обоих соревнованиях.

Результаты Лунина в нынешней кампании слишком скромные: три сыгранных матча (две победы, одно поражение) и восемь пропущенных голов», – вынесли неутешительный вердикт испанские журналисты.

Источник: AS
