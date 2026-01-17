Экс-тренер Шахтера Пушич пригласил к себе известного украинского форварда

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич, который с сентября прошлого года возглавляет «Аль-Джазиру», заинтересован в услугах известного украинского форварда.

Представитель ОАЭ нацелился на Данила Сикана, который не входит в планы наставника турецкого «Трабзонспора» Фатиха Текке, и продолжает поиски оптимального варианта для продолжения карьеры.

Пушич лично позвонил 24-летнему футболисту, с которым ранее работал в чемпионате Украины, и пригласил в свою команду. Боснийский специалист призвал игрока не принимать поспешных решений и тщательно обдумать предложение «Аль-Джазиры».

Подопечные Пушича занимают пятое место в чемпионате ОАЭ, набрав 21 балл после 12 туров. Отставание от лидера составляет девять пунктов.

Марино возглавлял донецкий «Шахтер» с осени 2023 по весну 2025 года. Он покинул команду после того, как «горняки» заняли лишь третье место в чемпионате Украины в сезоне 2024/25.