Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Шахтера Пушич пригласил к себе известного украинского форварда
Турция
17 января 2026, 10:47 |
1366
0

Экс-тренер Шахтера Пушич пригласил к себе известного украинского форварда

Даниил Сикан может продолжить карьеру в составе представителя ОАЭ «Аль-Джазиры»

17 января 2026, 10:47 |
1366
0
Экс-тренер Шахтера Пушич пригласил к себе известного украинского форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич, который с сентября прошлого года возглавляет «Аль-Джазиру», заинтересован в услугах известного украинского форварда.

Представитель ОАЭ нацелился на Данила Сикана, который не входит в планы наставника турецкого «Трабзонспора» Фатиха Текке, и продолжает поиски оптимального варианта для продолжения карьеры.

Пушич лично позвонил 24-летнему футболисту, с которым ранее работал в чемпионате Украины, и пригласил в свою команду. Боснийский специалист призвал игрока не принимать поспешных решений и тщательно обдумать предложение «Аль-Джазиры».

Подопечные Пушича занимают пятое место в чемпионате ОАЭ, набрав 21 балл после 12 туров. Отставание от лидера составляет девять пунктов.

Марино возглавлял донецкий «Шахтер» с осени 2023 по весну 2025 года. Он покинул команду после того, как «горняки» заняли лишь третье место в чемпионате Украины в сезоне 2024/25.

По теме:
Футболиста, который принадлежит Динамо, могут отстранить от первой команды
Талантливый футболист Динамо может покинуть чемпионат Украины через полгода
Клуб УПЛ пригласил на просмотр воспитанника Фламенго
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор чемпионат ОАЭ по футболу Аль-Джазира Марино Пушич Фатих Текке Даниил Сикан Шахтер Донецк трансферы
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Футбол | 16 января 2026, 14:23 35
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя

В швейцарском Ньоне определены пары первого раунда плей-офф ЛК

МАРКЕВИЧ: «Команду довели до такого. Теперь нужно исправлять ситуацию»
Футбол | 17 января 2026, 08:49 0
МАРКЕВИЧ: «Команду довели до такого. Теперь нужно исправлять ситуацию»
МАРКЕВИЧ: «Команду довели до такого. Теперь нужно исправлять ситуацию»

Мирон оценил перспективы львовских Карпат в нынешнем сезоне УПЛ

Спортврач: «Работа на паркете? Не понимаю, какой смысл от таких клубов УПЛ»
Футбол | 17.01.2026, 04:17
Спортврач: «Работа на паркете? Не понимаю, какой смысл от таких клубов УПЛ»
Спортврач: «Работа на паркете? Не понимаю, какой смысл от таких клубов УПЛ»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Футбол | 16.01.2026, 14:38
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Футбол | 16.01.2026, 13:17
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 5
Футбол
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 49
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
15.01.2026, 12:12
Теннис
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем