Конте вписал свое имя в историю Наполи и Серии А

Наполи в последнем туре чемпионата Италии на своем поле победил Кальяри со счетом 2:0 и стал чемпионом Серии А-2024/25.

За последние 15 сезонов Серии А только во второй раз чемпионский титул был разыгран в последнем туре.

Наполи в четвертый раз стал чемпионом Италии (1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25).

Лучшие бомбардиры Наполи в чемпионских сезонах Серии А:

10 – Диего Марадона, 1986/87

16 – Диего Марадона, 1989/90

26 – Виктор Осимген, 2022/23

14 – Ромелу Лукаку, 2024/25

Впервые в своей истории Наполи победил в чемпионате, имея преимущество всего в 1 очко второму месту.

3 – Ювентус, 1986/87

2 – Милан, 1989/90

16 – Лацио, 2022/23

1 – Интер, 2024/25

Антонио Конте в пятый раз выиграл Серию А в качестве тренера.

3 - Ювентус (2011/12, 2012/13, 2013/14)

1 - Интер (2020/21)

1 - Наполи (2024/25)

Конте стал пятым тренером в истории Серии А, 5 раз выигравшим чемпионат.

7 - Джованни Трапаттони

6 - Массимилиано Аллегри

5 - Фабио Капелло

5 – Марчелло Липпи

5 - Антонио Конте