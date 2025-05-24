Конте вписал свое имя в историю Наполи и Серии А
Оформил чемпионство Наполи в матче против Кальяри
Наполи в последнем туре чемпионата Италии на своем поле победил Кальяри со счетом 2:0 и стал чемпионом Серии А-2024/25.
За последние 15 сезонов Серии А только во второй раз чемпионский титул был разыгран в последнем туре.
Наполи в четвертый раз стал чемпионом Италии (1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25).
Лучшие бомбардиры Наполи в чемпионских сезонах Серии А:
- 10 – Диего Марадона, 1986/87
- 16 – Диего Марадона, 1989/90
- 26 – Виктор Осимген, 2022/23
- 14 – Ромелу Лукаку, 2024/25
Впервые в своей истории Наполи победил в чемпионате, имея преимущество всего в 1 очко второму месту.
- 3 – Ювентус, 1986/87
- 2 – Милан, 1989/90
- 16 – Лацио, 2022/23
- 1 – Интер, 2024/25
Антонио Конте в пятый раз выиграл Серию А в качестве тренера.
- 3 - Ювентус (2011/12, 2012/13, 2013/14)
- 1 - Интер (2020/21)
- 1 - Наполи (2024/25)
Конте стал пятым тренером в истории Серии А, 5 раз выигравшим чемпионат.
- 7 - Джованни Трапаттони
- 6 - Массимилиано Аллегри
- 5 - Фабио Капелло
- 5 – Марчелло Липпи
- 5 - Антонио Конте
2 - In the last 15 #SerieA seasons (since 2010/11), this will be only the second time that the Scudetto will be awarded on the last matchday, after 2021/22 (AC Milan victory). Photo finish.— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 23, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 23 мая на Sport.ua
Английский клуб может получить 100 миллионов фунтов за Бруну Фернандеша