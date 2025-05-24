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Италия
24 мая 2025, 11:53 |
308
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Конте вписал свое имя в историю Наполи и Серии А

Оформил чемпионство Наполи в матче против Кальяри

24 мая 2025, 11:53 |
308
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Конте вписал свое имя в историю Наполи и Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Наполи в последнем туре чемпионата Италии на своем поле победил Кальяри со счетом 2:0 и стал чемпионом Серии А-2024/25.

За последние 15 сезонов Серии А только во второй раз чемпионский титул был разыгран в последнем туре.

Наполи в четвертый раз стал чемпионом Италии (1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25).

Лучшие бомбардиры Наполи в чемпионских сезонах Серии А:

  • 10 – Диего Марадона, 1986/87
  • 16 – Диего Марадона, 1989/90
  • 26 – Виктор Осимген, 2022/23
  • 14 – Ромелу Лукаку, 2024/25

Впервые в своей истории Наполи победил в чемпионате, имея преимущество всего в 1 очко второму месту.

  • 3 – Ювентус, 1986/87
  • 2 – Милан, 1989/90
  • 16 – Лацио, 2022/23
  • 1 – Интер, 2024/25

Антонио Конте в пятый раз выиграл Серию А в качестве тренера.

  • 3 - Ювентус (2011/12, 2012/13, 2013/14)
  • 1 - Интер (2020/21)
  • 1 - Наполи (2024/25)

Конте стал пятым тренером в истории Серии А, 5 раз выигравшим чемпионат.

  • 7 - Джованни Трапаттони
  • 6 - Массимилиано Аллегри
  • 5 - Фабио Капелло
  • 5 – Марчелло Липпи
  • 5 - Антонио Конте
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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pol-55
В Конте все ще попереду,а Д.Леві тю-тю(Д) не вміє співпрацювати з тренерами.
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