Конте вписал свое имя в историю Наполи и Серии А

Наполи в последнем туре чемпионата Италии на своем поле победил Кальяри со счетом 2:0 и стал чемпионом Серии А-2024/25.

За последние 15 сезонов Серии А только во второй раз чемпионский титул был разыгран в последнем туре.

Наполи в четвертый раз стал чемпионом Италии (1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25).

Лучшие бомбардиры Наполи в чемпионских сезонах Серии А:

Впервые в своей истории Наполи победил в чемпионате, имея преимущество всего в 1 очко второму месту.

Антонио Конте в пятый раз выиграл Серию А в качестве тренера.

Конте стал пятым тренером в истории Серии А, 5 раз выигравшим чемпионат.

