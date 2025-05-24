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  4. Интер обратился к Наполи после поражения в борьбе за чемпионский титул
Италия
24 мая 2025, 11:25 |
779
0

Интер обратился к Наполи после поражения в борьбе за чемпионский титул

Миланский клуб поздравил соперника с победой в чемпионате Италии

24 мая 2025, 11:25 |
779
0
Интер обратился к Наполи после поражения в борьбе за чемпионский титул
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Интер Милан

23 мая в чемпионате Италии были сыграны два матча, по итогам которых определилась команда, которая завоевала золотые награды Серии А.

«Интер» одолел на выезде «Комо» (2:0), но этой победы не хватило, чтобы забраться на вершину. В параллельном матче «Наполи» оказался сильнее «Кальяри» (2:0) и стал обладателем Скудетто.

Миланский клуб опубликовал сообщение в социальных сетях, где поздравил соперника с триумфом в сезоне 2024/25: «Поздравляем «Наполи» с победой в скудетто», – написала пресс-служба «Интера».

«Наполи» победил в чемпионате четвертый раз в своей истории. Ранее команда становилась обладателями золотых наград в сезонах 1986/87, 1989/90 и 2022/23. В итоговой турнирной таблице неаполитанский коллектив обогнал соперника всего на один балл – 82 против 81.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан Комо Наполи Кальяри
Николай Титюк Источник: ФК Интер Милан
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