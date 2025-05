Интер обратился к Наполи после поражения в борьбе за чемпионский титул

23 мая в чемпионате Италии были сыграны два матча, по итогам которых определилась команда, которая завоевала золотые награды Серии А.

«Интер» одолел на выезде «Комо» (2:0), но этой победы не хватило, чтобы забраться на вершину. В параллельном матче «Наполи» оказался сильнее «Кальяри» (2:0) и стал обладателем Скудетто.

Миланский клуб опубликовал сообщение в социальных сетях, где поздравил соперника с триумфом в сезоне 2024/25: «Поздравляем «Наполи» с победой в скудетто», – написала пресс-служба «Интера».

«Наполи» победил в чемпионате четвертый раз в своей истории. Ранее команда становилась обладателями золотых наград в сезонах 1986/87, 1989/90 и 2022/23. В итоговой турнирной таблице неаполитанский коллектив обогнал соперника всего на один балл – 82 против 81.

Congratulations to @en_sscnapoli on their Scudetto victory.