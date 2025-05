Открестился от Довбика? Клопп отреагировал на слухи о римской Роме

Известный немецкий тренер Юрген Клопп прокомментировал слухи разных СМИ, которые активно сватали специалиста на тренерский мостик римской «Ромы». Коуч отрицал такую ​​возможность.

«Я не иду в «Рому». Если вы читали какие-то слухи о том, что я устроюсь на тренерскую работу в ближайшие несколько лет, это бред. Вы можете быть первыми, кто это скажет», – сказал Клопп.

В нынешнем сезоне «волки» занимают 5 строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 66 турнирных пунктов после 37 сыгранных матчей. В последнем матче сезона подопечные Клаудио Раньери сыграют против Торино.

Ранее главный тренер римлян Клаудио Раньери заявил о своем уходе из расположения «волков», объявив, что руководство клуба уже определилось с новым наставником.

Klopp: “I’m not going to Roma. If you read any rumours about me taking a coaching job in the next few years it’s bullshit. You can be the first to say it.”