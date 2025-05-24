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  4. Открестился от Довбика? Клопп отреагировал на слухи о римской Роме
Италия
24 мая 2025, 09:08 |
264
0

Открестился от Довбика? Клопп отреагировал на слухи о римской Роме

Немец заявил, что не возглавит римских «волков»

24 мая 2025, 09:08 |
264
0
Открестился от Довбика? Клопп отреагировал на слухи о римской Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный немецкий тренер Юрген Клопп прокомментировал слухи разных СМИ, которые активно сватали специалиста на тренерский мостик римской «Ромы». Коуч отрицал такую ​​возможность.

«Я не иду в «Рому». Если вы читали какие-то слухи о том, что я устроюсь на тренерскую работу в ближайшие несколько лет, это бред. Вы можете быть первыми, кто это скажет», – сказал Клопп.

В нынешнем сезоне «волки» занимают 5 строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 66 турнирных пунктов после 37 сыгранных матчей. В последнем матче сезона подопечные Клаудио Раньери сыграют против Торино.

Ранее главный тренер римлян Клаудио Раньери заявил о своем уходе из расположения «волков», объявив, что руководство клуба уже определилось с новым наставником.

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Юрген Клопп Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
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