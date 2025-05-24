Открестился от Довбика? Клопп отреагировал на слухи о римской Роме
Немец заявил, что не возглавит римских «волков»
Известный немецкий тренер Юрген Клопп прокомментировал слухи разных СМИ, которые активно сватали специалиста на тренерский мостик римской «Ромы». Коуч отрицал такую возможность.
«Я не иду в «Рому». Если вы читали какие-то слухи о том, что я устроюсь на тренерскую работу в ближайшие несколько лет, это бред. Вы можете быть первыми, кто это скажет», – сказал Клопп.
В нынешнем сезоне «волки» занимают 5 строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 66 турнирных пунктов после 37 сыгранных матчей. В последнем матче сезона подопечные Клаудио Раньери сыграют против Торино.
Ранее главный тренер римлян Клаудио Раньери заявил о своем уходе из расположения «волков», объявив, что руководство клуба уже определилось с новым наставником.
Klopp: “I’m not going to Roma. If you read any rumours about me taking a coaching job in the next few years it’s bullshit. You can be the first to say it.”— James Pearce (@JamesPearceLFC) May 23, 2025
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