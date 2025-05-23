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Ролан Гаррос
23 мая 2025, 02:13 | Обновлено 23 мая 2025, 02:15
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0

АЛЬКАРАС: «В 11 лет я сыграл свой первый турнир на кортах Ролан Гаррос»

Испанский теннисист дал эксклюзивное интервью Roland-Garros Magazine

23 мая 2025, 02:13 | Обновлено 23 мая 2025, 02:15
10
0
АЛЬКАРАС: «В 11 лет я сыграл свой первый турнир на кортах Ролан Гаррос»
FFT. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас дал эксклюзивное интервью Roland-Garros Magazine, в котором рассказал о своей первой победе на парижском Шлеме, поделился мыслями о будущем и выразил восхищение своим кумиром Рафаэлем Надалем, недавно завершившим карьеру.

Прошел уже год с момента победы на Ролан Гаррос. Ты уже осознал это?

– Да, я уже успел об этом подумать и осознать, что выиграл Ролан Гаррос, а затем и Уимблдон. Это невероятно – снова быть здесь, в Париже, особенно теперь, когда с этим местом связаны такие яркие воспоминания.

Что для тебя значит Ролан Гаррос сначала как для болельщика, а теперь как для чемпиона?

– Ролан Гаррос – очень особенное место. Конечно, я видел, как много испанцев добивались здесь успеха, в том числе, конечно, и Рафаэль Надаль. Когда я был ребенком, я бежал домой из школы, чтобы включить телевизор и весь вечер смотреть теннис. В 11 лет я сыграл свой первый турнир на кортах Ролан Гаррос. Мы могли посмотреть матчи, и, если не ошибаюсь, первым игроком, которого я увидел вживую, был Ришар Гаске. Тогда я сказал себе: «Однажды здесь буду играть я».

Спустя несколько лет я проиграл в первом раунде квалификации (Александару Вукичу в 2020-м). Потом снова прошел квалификацию, попал в основную сетку. Со временем набрался опыта, пережил незабываемые моменты и в прошлом году выиграл финал. Это было невероятно – сбывшаяся мечта. Я всегда хотел победить на Ролан Гаррос.

Тебе всего 22, а ты уже столько всего добился. Что тебе помогло достичь такого уровня?

– Я очень много работал. У тебя должен быть талант, это правда, но он ничего не значит без упорной работы. Я много лет трудился, многим жертвовал в юности, чтобы достичь цели, исполнить мечту – стать профессиональным теннисистом. Думаю, секрет в том, чтобы полностью отдаваться делу и быть окруженным хорошими людьми. Это очень помогает. Мне повезло: я работаю с отличной командой, с настоящими профессионалами, которые помогают мне становиться лучше и как игроку, и как человеку. Мои родители тоже сыграли огромную роль.

Ты сталкивался с трудностями и поражениями. Что помогло тебе справляться в такие моменты?

– Мои друзья и семья. Они всегда рядом, когда я в них нуждаюсь. Они поддерживали меня в самые трудные моменты. Их спокойствие передаётся и мне. Очень важно иметь правильное окружение, когда тяжело. Когда я проигрываю, особенно в важных матчах, это словно пощечина. Но я говорю себе: «Ты живешь своей детской мечтой. Не злись, не трать время на разочарование. Просто продолжай и наслаждайся моментом». Такой настрой во многом благодаря друзьям и семье.

Поговорим о Рафаэле Надале. Ты играл с ним на Олимпиаде, он всегда был твоим кумиром. Что ты в нем больше всего ценишь?

– Его игру, его поведение на корте, менталитет и любовь к теннису. Рафа – исключительный человек, очень скромный. Впервые встретив его, понимаешь, что он такой же, как ты. Быть рядом со своим кумиром, учиться у него, проводить с ним время – это был уникальный опыт.

Чему ты у него научился?

– Тому, как он настраивается на матч, с какой страстью играет каждый розыгрыш, как готовится. Когда мы играли в паре, я видел, как он справляется с давлением. Это пригодится мне на протяжении всей карьеры. Он был одним из лучших послов тенниса в мире. Его наследие останется навсегда. Думаю, он стал одним из тех, кто поднял теннис на вершину мирового спорта. Здорово, что он был в теннисе именно в то время, когда я рос.

Через несколько месяцев после победы на Ролан Гаррос ты выиграл серебро на Олимпиаде. Каким для тебя был этот опыт?

– Я очень хотел выступить на Олимпиаде, почувствовать, что значит представлять страну. Это стало дополнительной мотивацией. А то, что Игры проходили в Париже, где я недавно выиграл, сделало все еще более особенным. Снова играть на корте имени Филиппа Шатрие, но уже с флагом Испании на груди – это было незабываемо. Я навсегда сохраню это в своем сердце.

Как ты относишься к игре на грунте?

– Я не могу сказать, что это моё любимое покрытие (смеется). Больше всего мне нравится хард. Но я вырос на грунте. В детстве я играл только на грунте. На хард я впервые вышел, когда мне было лет 11-12. Грунт – это всегда особенное для испанских игроков. Я смог поднять уровень игры на этом покрытии, мне комфортно, мой стиль подходит. Я получаю удовольствие от каждого матча, и когда сезон заканчивается, а мы переходим на траву, я начинаю скучать по грунту.

Последний вопрос о твоем тренере Хуане Карлосе Ферреро. Он выиграл Ролан Гаррос в 2003 году, когда тебе было всего несколько недель. Ты видел записи его победы?

– Да, я видел несколько фотографий и нарезки его матчей. Но не так уж много. Судя по тому, что мне рассказывали другие игроки, он был очень хорош. Он уверенно играл с задней линии, отлично принимал подачу, но главное – он невероятно двигался. Иногда мне хочется играть так же, как он. Думаю, он был более универсальным игроком, чем я сейчас.

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Вячеслав Кулаковский Источник: Roland Garros
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