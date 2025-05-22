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  4. ФОТО. Астон Вилла представила новую гостевую форму на сезон 2025/26
Англия
22 мая 2025, 12:26 | Обновлено 22 мая 2025, 12:33
119
0

ФОТО. Астон Вилла представила новую гостевую форму на сезон 2025/26

Технический спонсор Adidas разработал интересный комплект для «львов»

22 мая 2025, 12:26 | Обновлено 22 мая 2025, 12:33
119
0
ФОТО. Астон Вилла представила новую гостевую форму на сезон 2025/26
ФК Астон Вилла

Представитель Английской Премьер-лиги, клуб «Астон Вилла», презентовал новую гостевую форму вместе с известным брендом Adidas на следующий сезон 2025/26.

Игровой комплект выполнен в черном цвете с серыми вставками на плечах. Эмблема клуба и символы спонсора нанесены на футболку в белом цвете.

«Работая над новой гостевой формой «Астон Виллы», мы хотели создать нечто большее, чем просто спортивную экипировку – форму, передающую смелый, современный дух Бирмингема. Архитектура торгового центра «Bullring» стала идеальным вдохновением для рассказа об инновациях и гордости, которые пронизывают как город, так и клуб. Этот дизайн смотрит в будущее, оставаясь верным идентичности «Астон Виллы». Мы не можем дождаться момента, когда игроки и фанаты с гордостью будут носить ее в следующем сезоне», – прокомментировали представители Adidas.

Впервые футболисты «Астон Виллы» выйдут в новой форме 25 мая против «Манчестер Юнайтед» в заключительном туре АПЛ.

ФОТО. Астон Вилла представила новую гостевую форму на сезон 2025/26

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Андрей Витренко Источник: ФК Астон Вилла
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