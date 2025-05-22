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  4. И снова поражение. Манчестер Юнайтед продолжает устанавливать антирекорды
Лига Европы
22 мая 2025, 10:59 |
182
1

И снова поражение. Манчестер Юнайтед продолжает устанавливать антирекорды

Очередной неудачей команды Рубена Аморима стал финал Лиги Европы

22 мая 2025, 10:59 |
182
1
И снова поражение. Манчестер Юнайтед продолжает устанавливать антирекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Поражением МЮ от Тоттенхэма (0:1) закончился финал Лиги Европы 2024/25.«Красные дьяволы» установили целый ряд своих антирекордов.

Манчестер Юнайтед впервые почти за 40 лет проиграл одному и тому же сопернику 4 раза за сезон.

  • Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 0:3
  • Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 4:3
  • Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0
  • Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0

Последним клубом, побеждавшим «красных дьяволов» 4 раза в сезоне, был Эвертон (1985/86).

Поражение от «шпор» в финале лишило МЮ шансов на участие в еврокубках следующего сезона. Подобное случалось с командой в последний раз в сезоне 2014/15.

Манчестер Юнайтед проиграл уже 20 матчей в сезоне во всех турнирах. Это самый плохой результат клуба, начиная с сезона 1973/74, когда МЮ проиграл 22 раза и вылетел из высшего дивизиона Англии.

Рубен Аморим в 41-м матче во главе Манчестера проиграл больше матчей, чем выиграл (15 побед, 16 поражений).

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы статистика Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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ivankondrat96
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