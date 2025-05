И снова поражение. Манчестер Юнайтед продолжает устанавливать антирекорды

Поражением МЮ от Тоттенхэма (0:1) закончился финал Лиги Европы 2024/25.«Красные дьяволы» установили целый ряд своих антирекордов.

Манчестер Юнайтед впервые почти за 40 лет проиграл одному и тому же сопернику 4 раза за сезон.

Последним клубом, побеждавшим «красных дьяволов» 4 раза в сезоне, был Эвертон (1985/86).

Поражение от «шпор» в финале лишило МЮ шансов на участие в еврокубках следующего сезона. Подобное случалось с командой в последний раз в сезоне 2014/15.

Манчестер Юнайтед проиграл уже 20 матчей в сезоне во всех турнирах. Это самый плохой результат клуба, начиная с сезона 1973/74, когда МЮ проиграл 22 раза и вылетел из высшего дивизиона Англии.

Рубен Аморим в 41-м матче во главе Манчестера проиграл больше матчей, чем выиграл (15 побед, 16 поражений).

