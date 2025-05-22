И снова поражение. Манчестер Юнайтед продолжает устанавливать антирекорды
Очередной неудачей команды Рубена Аморима стал финал Лиги Европы
Поражением МЮ от Тоттенхэма (0:1) закончился финал Лиги Европы 2024/25.«Красные дьяволы» установили целый ряд своих антирекордов.
Манчестер Юнайтед впервые почти за 40 лет проиграл одному и тому же сопернику 4 раза за сезон.
- Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 0:3
- Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 4:3
- Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0
- Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0
Последним клубом, побеждавшим «красных дьяволов» 4 раза в сезоне, был Эвертон (1985/86).
Поражение от «шпор» в финале лишило МЮ шансов на участие в еврокубках следующего сезона. Подобное случалось с командой в последний раз в сезоне 2014/15.
Манчестер Юнайтед проиграл уже 20 матчей в сезоне во всех турнирах. Это самый плохой результат клуба, начиная с сезона 1973/74, когда МЮ проиграл 22 раза и вылетел из высшего дивизиона Англии.
Рубен Аморим в 41-м матче во главе Манчестера проиграл больше матчей, чем выиграл (15 побед, 16 поражений).
😏 Manchester United have now lost FOUR times to the same opponent in a single season for the first time in nearly 40 years.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) May 21, 2025
💪 Ange Postecoglou's Tottenham vs Rúben Amorim’s Man United this season;
✅ Man Utd 0-3 Spurs
✅ Spurs 4-3 Man Utd
✅ Spurs 1-0 Man Utd
🏆 Spurs 1-0 Man… pic.twitter.com/Ky3lKWqWfW
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