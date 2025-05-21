ОФИЦИАЛЬНО. Милан продолжил сотрудничество с двумя воспитанниками клуба

Известный итальянский клуб «Милан» подписал новые контракты с воспитанниками клуба – Лоренцо Торриани и Давиде Бартезаги.

Клубная пресс-служба отметила, что оба футболиста заключили договор до лета 2030 года.

Вратарь Торриани с начала этого сезона был переведен в основную команду. Однако при наличии Марка Меньяна, Лоренцо просидел на скамейке запасных. На счету голкипера всего два матча за «Милан» - один из поединков состоялся в Лиге чемпионов против «Ливерпуля» (1:3).

Защитник Бартезаги до сих пор выступает за резервную команду «Милана», при том, что Давиде имеет в активе 14 матчей за основной коллектив.

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