ОФИЦИАЛЬНО. Милан продолжил сотрудничество с двумя воспитанниками клуба
Лоренцо Торриани и Давиде Бартезаги продолжат свой путь в составе «дьяволов»
Известный итальянский клуб «Милан» подписал новые контракты с воспитанниками клуба – Лоренцо Торриани и Давиде Бартезаги.
Клубная пресс-служба отметила, что оба футболиста заключили договор до лета 2030 года.
Вратарь Торриани с начала этого сезона был переведен в основную команду. Однако при наличии Марка Меньяна, Лоренцо просидел на скамейке запасных. На счету голкипера всего два матча за «Милан» - один из поединков состоялся в Лиге чемпионов против «Ливерпуля» (1:3).
Защитник Бартезаги до сих пор выступает за резервную команду «Милана», при том, что Давиде имеет в активе 14 матчей за основной коллектив.
𝗕𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀𝗮𝗴𝗵𝗶 🤝 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗶𝗮𝗻𝗶— AC Milan (@acmilan) May 21, 2025
The journey continues in Rossonero until 30 June 2030 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/nhhH7rvk72
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