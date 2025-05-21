Легендарный клуб остался без Лиги чемпионов и потеряет десятки млн евро

Легендарный итальянский клуб «Милан» неудовлетворительно провел нынешний сезон, по итогам которого занимает лишь девятое место. В последнем туре «россонери» могут подняться на седьмую позицию, однако этот факт не спасет проваленную кампанию 2024/25.

Последние четыре года команда регулярно участвовала в самом престижном турнире Европы и могла рассчитывать на солидное финансовое пополнение. Однако, без Лиги чемпионов «Милан» понесет серьезные финансовые потери.

Итальянская пресса сообщает, что в нынешнем сезоне итальянский клуб заработал в еврокубках 80 млн евро (60 – за участие в турнире, победы и ничьи; и 20 – за проведения домашних поединков).

В следующем сезоне «россонери» рассчитывали примерно на такую же сумму, однако теперь останутся без внушительного дохода. По этой причине руководство «Милана» пересмотрит финансовую стратегию и продаст некоторых игроков, чтобы найти дополнительные деньги.