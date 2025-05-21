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Италия
21 мая 2025, 12:05 |
949
2

Легендарный клуб остался без Лиги чемпионов и потеряет десятки млн евро

«Милан» будет продавать своих футболистов, чтобы заработать дополнительные деньги

21 мая 2025, 12:05 |
949
2
Легендарный клуб остался без Лиги чемпионов и потеряет десятки млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Милан

Легендарный итальянский клуб «Милан» неудовлетворительно провел нынешний сезон, по итогам которого занимает лишь девятое место. В последнем туре «россонери» могут подняться на седьмую позицию, однако этот факт не спасет проваленную кампанию 2024/25.

Последние четыре года команда регулярно участвовала в самом престижном турнире Европы и могла рассчитывать на солидное финансовое пополнение. Однако, без Лиги чемпионов «Милан» понесет серьезные финансовые потери.

Итальянская пресса сообщает, что в нынешнем сезоне итальянский клуб заработал в еврокубках 80 млн евро (60 – за участие в турнире, победы и ничьи; и 20 – за проведения домашних поединков).

В следующем сезоне «россонери» рассчитывали примерно на такую же сумму, однако теперь останутся без внушительного дохода. По этой причине руководство «Милана» пересмотрит финансовую стратегию и продаст некоторых игроков, чтобы найти дополнительные деньги.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Лига чемпионов Милан финансы
Николай Титюк Источник: Calcio e Finanza
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Gargantua81
за Рейндерсом, я думаю, выстроится очередь
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