Легендарный клуб остался без Лиги чемпионов и потеряет десятки млн евро
«Милан» будет продавать своих футболистов, чтобы заработать дополнительные деньги
Легендарный итальянский клуб «Милан» неудовлетворительно провел нынешний сезон, по итогам которого занимает лишь девятое место. В последнем туре «россонери» могут подняться на седьмую позицию, однако этот факт не спасет проваленную кампанию 2024/25.
Последние четыре года команда регулярно участвовала в самом престижном турнире Европы и могла рассчитывать на солидное финансовое пополнение. Однако, без Лиги чемпионов «Милан» понесет серьезные финансовые потери.
Итальянская пресса сообщает, что в нынешнем сезоне итальянский клуб заработал в еврокубках 80 млн евро (60 – за участие в турнире, победы и ничьи; и 20 – за проведения домашних поединков).
В следующем сезоне «россонери» рассчитывали примерно на такую же сумму, однако теперь останутся без внушительного дохода. По этой причине руководство «Милана» пересмотрит финансовую стратегию и продаст некоторых игроков, чтобы найти дополнительные деньги.
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