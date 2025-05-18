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Испания
18 мая 2025, 20:02 | Обновлено 18 мая 2025, 20:09
58
0

Реал Сосьедад – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги

18 мая 2025, 20:02 | Обновлено 18 мая 2025, 20:09
58
0
Реал Сосьедад – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Жироной».

Встречу принимает «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. И украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов, и украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков начали матч с первых минут.

Ла Лига. 37-й тур

Реал Сосьедад – Жирона – 1:0 (обновляется)

Гол: Марин, 5

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Крапивцов видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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