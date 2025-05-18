Испания18 мая 2025, 20:02 | Обновлено 18 мая 2025, 20:09
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Реал Сосьедад – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги
18 мая 2025, 20:02 | Обновлено 18 мая 2025, 20:09
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В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Жироной».
Встречу принимает «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. И украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов, и украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков начали матч с первых минут.
Ла Лига. 37-й тур
Реал Сосьедад – Жирона – 1:0 (обновляется)
Гол: Марин, 5
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