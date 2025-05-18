Реал Сосьедад – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Жироной».

Встречу принимает «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. И украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов, и украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков начали матч с первых минут.

Ла Лига. 37-й тур

Реал Сосьедад – Жирона – 1:0 (обновляется)

Гол: Марин, 5