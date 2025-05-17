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Реал Сосьедад
18.05.2025 20:00 - : -
Жирона
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Испания
17 мая 2025, 15:55 | Обновлено 17 мая 2025, 16:25
42
0

Реал Сосьедад – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 мая в 20:00 по Киеву

17 мая 2025, 15:55 | Обновлено 17 мая 2025, 16:25
42
0
Реал Сосьедад – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

18 мая на «Реале Арена» пройдет матч 37-го тура Примеры, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Реал Сосьедад»

Команда заканчивает один из лучших своих отрезков, по крайней мере, в новейшей истории. В свое время Альгуасилю поручали обязанности главного тренера временно, а в итоге в лице собственного воспитанника получили того, кто принес долгожданную победу в кубке, 4-е место в Примере и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

При этом уже в прошлом сезоне клуб из Сан-Себастьяна заметно сдал, закончив только на 6-й позиции в Примере. Это списывали на загруженность в Лиге чемпионов. Но сейчас получается еще меньше. Да, в Кубке дошли до полуфинала и дали бой «Реалу», уступив только из-за гола Рюдигера в экстра-тайме. Да и в Лиге Европы не провалились, уступив только «Манчестер Юнайтед» весной. Но в Примере откатились в число середняков, и не удивительно, что заранее анонсировали смену летом наставника. Как и то, что до этой паузы буквально доползают. Вот и «Сельте» в прошлом туре дома уступили 0-1.

«Жирона»

Клуб провел в режиме постоянного праздника весь прошлый сезон, что был для него 4-м вообще в Примере и вторым после возвращения в нее. Долго там лидируя, в итоге выскочка расположился между «Барселоной» и «Атлетико», третьим. Но все понимали, что это, скорее всего, разовый всплеск, и все больше боялись дальнейшего падения. Особенно после ухода летом ведущих звезд во главе с главным бомбардиром того розыгрыша, Довбиком.

Успев провалиться в Лиге чемпионов (7 поражений у дебютанта за 8 матчей) и Кубке (вылетели от полулюбителей, причем серию пенальти проиграли полевому игроку в чужих воротах), к весне из-за обилия поражений подопечные Мичела Санчеса оказались на гране полного позора – всерьез заговорили о перспективе вылета. Так что очень вовремя была в мае победа над «Мальоркой» благодаря голу неувядаемого Стуани. В прошлом туре Цыганков и компания играли против глухого аутсайдера, «Вальядолида». Там взяли минимальные 1-0, что принесли важные три очка.

Статистика личных встреч

Всего было сыграно 13 очных поединков. Каталонцы победили только однажды, проиграв в четырех, в том числе и в последнем.

Прогноз

Букмекерские конторы все же считают хозяев арены фаворитом. Но все же они не особенно могут сыграть, да и гости свои вопросы решили. Ждем скучных «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент – 1,72).

Прогноз Sport.ua
Реал Сосьедад
18 мая 2025 -
20:00
Жирона
Тотал меньше 2,5 1,72 Сделать ставку

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Реал Сосьедад Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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