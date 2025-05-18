Дебют Крапивцова, ассист Цыганкова. Жирона уступила Реалу Сосьедад

В воскресенье, 18 мая, проходил матч 37-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Жироной».

Встречу принимал «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

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Хозяева поля вышли вперед уже на 5-й минуте благодаря голу Пабло Марина. Спустя 5 минут счет сравнял легенда «Жироны» Кристиан Стуани, а через 8 минут вновь вперед вышел «Реал Сосьедад»: пенальти реализовал Микель Орсабаль.

После первых достаточно результативных 20 минут зрители долго не видели голов, пока на 77-й минуте украинский вингер Виктор Цыганков не отдал ассист на вышедшего на замену Порту. В компенсированное ко второму тайму время хозяева все же вырвали победу благодаря голу Маризкуррены.

«Жирона» с 42 баллами осталась 16-й, а «Реал Сосьедад» с 44 баллами – 12-й.

Украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов провел свой дебютный матч за команду, пропустил 3 гола и совершил 4 сейва. Украинский вингер гостей Виктор Цыганков начал матч с первых минут, провел на поле 87 минут, отдал 1 ассист.

Ла Лига. 37-й тур

Реал Сосьедад – Жирона – 3:2

Голы: Марин, 5, Оярсабаль, 20 (пенальти), Маризкрруена, 90+1 – Стуани, 10, Порту, 77

Предупреждения: Траоре, 62 – Солис, 49, Стуани, 62, Мартинес, 90+6

Реал Сосьедад: Мерино, Лопес (Марриескурен, 81), Субельдиа, Элюстондо, Траоре (Траоре, 65), Марин (Турриентес, 65), Суименди, Барренечеа (Гомес, 58), Мендез (Сучич, 58), Кубо, Оярсабаль

Жирона: Крапивцов, Блинд, Крейчи, Франсес, Мартинес, Солис (Руиз, 60), Эррера (Данжума, 86), Асприлья, Мартин (Артур, 60), Цыганков (Ромеу, 87), Стуани (Порту, 69)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.