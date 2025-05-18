Реал Сосьедад – Жирона – 3:2. С ассистом Цыганкова. Видео голов и обзор
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В воскресенье, 18 мая, проходил матч 37-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Жироной».
Встречу принимала «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.
Хозяева поля добыли победу со счетом 3:2.
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Украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов провел свой дебютный матч за команду, пропустил 3 гола и совершил 4 сейва. Украинский вингер гостей Виктор Цыганков начал матч с первых минут, провел на поле 87 минут, отдал 1 ассист.
Ла Лига. 37-й тур
Реал Сосьедад – Жирона – 3:2
Голы: Марин, 5, Оярсабаль, 20 (пенальти), Маризкрруена, 90+1 – Стуани, 10, Порту, 77
События матча
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