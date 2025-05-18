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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
18.05.2025 20:00 – FT 3 : 2
Жирона
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Испания
18 мая 2025, 22:26 | Обновлено 18 мая 2025, 23:07
547
0

Реал Сосьедад – Жирона – 3:2. С ассистом Цыганкова. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги

18 мая 2025, 22:26 | Обновлено 18 мая 2025, 23:07
547
0
Реал Сосьедад – Жирона – 3:2. С ассистом Цыганкова. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

В воскресенье, 18 мая, проходил матч 37-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Жироной».

Встречу принимала «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:2.

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Украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов провел свой дебютный матч за команду, пропустил 3 гола и совершил 4 сейва. Украинский вингер гостей Виктор Цыганков начал матч с первых минут, провел на поле 87 минут, отдал 1 ассист.

Ла Лига. 37-й тур

Реал Сосьедад – Жирона – 3:2

Голы: Марин, 5, Оярсабаль, 20 (пенальти), Маризкрруена, 90+1 – Стуани, 10, Порту, 77

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Аркаиц Марьескуррена (Реал Сосьедад).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Порту (Жирона).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Марин (Реал Сосьедад).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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