Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
18.05.2025 20:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 мая 2025, 21:16 |
79
0

Реал Сосьедад – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 мая матч 37-го тура Ла Лиги 

15 мая 2025, 21:16 |
79
0
Реал Сосьедад – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Жирона».

Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Сосьедад – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Сосьедад – Жирона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Каталонское дерби. Стали известны составы на матч Эспаньола с Барселоной
Севилья – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. «Мы гордые и упрямые». Жирона оценила сохранение места в Ла Лиге
чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига смотреть онлайн Виктор Цыганков
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины узнала соперников на чемпионате Европы 2026 по гандболу
Другие виды | 15 мая 2025, 20:43 7
Сборная Украины узнала соперников на чемпионате Европы 2026 по гандболу
Сборная Украины узнала соперников на чемпионате Европы 2026 по гандболу

Сине-желтая команда сыграет с соперниками из Франции, Норвегии и Чехии

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Футбол | 15 мая 2025, 09:37 16
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»

Бывший футболист раскритиковал поведение форварда Владислава Ваната

Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Футбол | 15.05.2025, 12:53
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Челси принял важное решение, которое касается Мудрика
Футбол | 14.05.2025, 22:23
Челси принял важное решение, которое касается Мудрика
Челси принял важное решение, которое касается Мудрика
Обнародованы номинанты на звание лучшего молодого игрока АПЛ сезона 2024/25
Футбол | 15.05.2025, 20:49
Обнародованы номинанты на звание лучшего молодого игрока АПЛ сезона 2024/25
Обнародованы номинанты на звание лучшего молодого игрока АПЛ сезона 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
14.05.2025, 08:04
Бокс
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
14.05.2025, 02:00 55
Теннис
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
15.05.2025, 00:14
Футбол
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
14.05.2025, 11:28
Футбол
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
14.05.2025, 23:56 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
13.05.2025, 20:01 1
Хоккей
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
14.05.2025, 10:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем