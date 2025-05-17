Мощный камбэк. Аталанта в результативном матче перестреляла Дженоа
Поединок завершился победой гостей – 3:2
В субботу, 17 мая, прошел матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Дженоа» и «Аталанта».
Игра прошла в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис». Поединок завершился победой гостей – 3:2.
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«Грифоны» вышли первыми вперед в матче. На 37-й минуте забил Андреа Пинамонти. Ибрагим Сулеман сравнял счет на 47-й минуте. Хозяева снова вышли вперед благодаря дублю Пинамонти, но последние слово в матче было за «Аталантой», сначала забил Даниэль Мальдини, а победу «Аталанте» принес Матео Ретеги на 89-й.
Хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку на матч из-за травмы.
«Аталанта» идет третьей в турнирной таблице Серии А с 74 очками, «Дженоа» – 13-й с 40 пунктами.
Серия А. 17 мая, 37-й тур.
Дженоа – Аталанта – 2:3
Голы: Пинамонти, 37, 58 – Сулеман, 47, Мальдини, 63, Ретеги, 89.
3⃣ punti 🖤💙— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 17, 2025
Three points in the bag! 🖤💙@acqua_lete | #GenoaAtalanta 2-3 FT #GoAtalantaGo pic.twitter.com/IKP1kVJYqT
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