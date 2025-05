Мощный камбэк. Аталанта в результативном матче перестреляла Дженоа 

В субботу, 17 мая, прошел матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Дженоа» и «Аталанта».

Игра прошла в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис». Поединок завершился победой гостей – 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Грифоны» вышли первыми вперед в матче. На 37-й минуте забил Андреа Пинамонти. Ибрагим Сулеман сравнял счет на 47-й минуте. Хозяева снова вышли вперед благодаря дублю Пинамонти, но последние слово в матче было за «Аталантой», сначала забил Даниэль Мальдини, а победу «Аталанте» принес Матео Ретеги на 89-й.

Хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку на матч из-за травмы.

«Аталанта» идет третьей в турнирной таблице Серии А с 74 очками, «Дженоа» – 13-й с 40 пунктами.

Серия А. 17 мая, 37-й тур.

Дженоа – Аталанта – 2:3

Голы: Пинамонти, 37, 58 – Сулеман, 47, Мальдини, 63, Ретеги, 89.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

