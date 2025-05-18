В субботу, 17 мая, прошел матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Дженоа» и «Аталанта».

Игра прошла в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

«Дженоа» дважды выходила вперед и дважды теряла преимущество, а на последних минутах вообще осталась без ничьей.

У хозяев поля дублем отметился Пинамонти, а у «Аталанты» забивали Сулемана, Мальдини и Ретеги.

Серия А. 17 мая, 37-й тур.

Дженоа - Аталанта - 2:3

Голы: Пинамонти, 37, 58 - Сулеман, 47, Мальдини, 63, Ретеги, 89.

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