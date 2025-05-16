В субботу, 17 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Аталантой». За Киевом игра начнется в 21:45.

Дженоа

После 36 игр коллектив занимает 13-ю строчку в чемпионате, имея 40 очков в активе. Существенно улучшить позицию в таблице не получится – ни вылететь, ни попасть в еврокубки команде уже математически недоступно. В Кубке Италии клуб потерпел поражение от «Сампдории» на стадии 1/16 финала.

Аталанта

Сейчас команда находится на 3 месте, имеет 71 балл в активе, и уже обеспечила себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона - ни один из оппонентов не сможет вытеснить клуб из топ-4. В кубке коллектив уступил будущему победителю, «Болонье», в четвертьфинале, а в Лиге чемпионов проиграл «Брюгге» в 1/16.

Личные встречи

В последних 5 играх преимущество на стороне «бергамасков» – 3 победы и 2 ничьи. В последний раз «Дженоа» побеждала в этом противостоянии еще в матче лиги в 2018 году. Поединок 1-го круга чемпионата завершился разгромной победой «Аталанты» со счетом 5:1.

Интересные факты

«Дженоа» не победила ни в одном из последних 5 матчей в Серии А, всего у команды 2 выигрыша за последние 11 игр в чемпионате.

Ни одна команда лиги в этом сезоне не завоевала больше очков на выезде, чем «Аталанта» – 39 баллов в 18 матах.

Только «Интер» забил больше голов у Серии А (75), чем «Аталанта» в этом сезоне – 73.

В последних 8 домашних играх «Дженоа» одержала 5 побед, также 2 матча завершились проигрышем, а еще 1 вничью.

Возможные стартовые составы

Дженоа: Леали – Аханор, Васкес, Отоа, Сабелли – Френдруп, Мазини – Витинья, Мессиас, Нортон-Кафф – Пинамоти.

Аталанта: Карнесекки – де Рон, Гин, Коссуну – Дзаппакоста, Эдерсон, Пашалич, Белланова – Лукман, где Кеталере – Ретеги

Прогноз

Матч обещает быть интересным, хотя он и не важен для обеих команд. Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.86.

Прогноз Sport.ua Дженоа Аталанта Тотал больше 2.5 1.86 Сделать ставку

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