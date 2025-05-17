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  4. Байер Леверкузен установил феноменальный рекорд Бундеслиги
Германия
17 мая 2025, 20:50 |
922
0

Байер Леверкузен установил феноменальный рекорд Бундеслиги

Два полных сезона команда Хаби Алонсо закончила без выездных поражений

17 мая 2025, 20:50 |
922
0
Байер Леверкузен установил феноменальный рекорд Бундеслиги
ФК Байер

Леверкузенский «Байер» в последнем туре немецкой Бундеслиги сыграл на выезде вничью с «Майнцем» со счетом 2:2.

Беспроигрышная выездная серия «Байера» в чемпионате Германии продлилась до 34 матчей, что является теперь новым рекордом клуба и Бундеслиги в целом.

В этих 34 матчах Байер победил 23 раза, еще 11 раз была зафиксирована ничья.

Интересным фактом является то, что эта беспроигрышная выездная серия охватила два полных сезона:

  • 2023/24 – 17 выездных матчей, 0 поражений
  • 2024/25 – 17 выездных матчей, 0 поражений

Этот матч стал последним для Хаби Алонсо во главе «Байера»:

  1. 140 матчей
  2. 89 побед
  3. 32 ничьи
  4. 19 поражений
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Бундеслига Байер статистика чемпионат Германии по футболу Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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