Байер Леверкузен установил феноменальный рекорд Бундеслиги

Леверкузенский «Байер» в последнем туре немецкой Бундеслиги сыграл на выезде вничью с «Майнцем» со счетом 2:2.

Беспроигрышная выездная серия «Байера» в чемпионате Германии продлилась до 34 матчей, что является теперь новым рекордом клуба и Бундеслиги в целом.

В этих 34 матчах Байер победил 23 раза, еще 11 раз была зафиксирована ничья.

Интересным фактом является то, что эта беспроигрышная выездная серия охватила два полных сезона:

Этот матч стал последним для Хаби Алонсо во главе «Байера»:

