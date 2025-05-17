Байер Леверкузен установил феноменальный рекорд Бундеслиги

Леверкузенский «Байер» в последнем туре немецкой Бундеслиги сыграл на выезде вничью с «Майнцем» со счетом 2:2.

Беспроигрышная выездная серия «Байера» в чемпионате Германии продлилась до 34 матчей, что является теперь новым рекордом клуба и Бундеслиги в целом.

В этих 34 матчах Байер победил 23 раза, еще 11 раз была зафиксирована ничья.

Интересным фактом является то, что эта беспроигрышная выездная серия охватила два полных сезона:

2023/24 – 17 выездных матчей, 0 поражений

2024/25 – 17 выездных матчей, 0 поражений

Этот матч стал последним для Хаби Алонсо во главе «Байера»:

140 матчей 89 побед 32 ничьи 19 поражений

ANOTHER FULL SEASON UNBEATEN AWAY FROM HOME! 🤯 pic.twitter.com/S0jQ89OMJW — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 17, 2025