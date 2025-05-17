Байер Леверкузен установил феноменальный рекорд Бундеслиги
Два полных сезона команда Хаби Алонсо закончила без выездных поражений
Леверкузенский «Байер» в последнем туре немецкой Бундеслиги сыграл на выезде вничью с «Майнцем» со счетом 2:2.
Беспроигрышная выездная серия «Байера» в чемпионате Германии продлилась до 34 матчей, что является теперь новым рекордом клуба и Бундеслиги в целом.
В этих 34 матчах Байер победил 23 раза, еще 11 раз была зафиксирована ничья.
Интересным фактом является то, что эта беспроигрышная выездная серия охватила два полных сезона:
- 2023/24 – 17 выездных матчей, 0 поражений
- 2024/25 – 17 выездных матчей, 0 поражений
Этот матч стал последним для Хаби Алонсо во главе «Байера»:
- 140 матчей
- 89 побед
- 32 ничьи
- 19 поражений
ANOTHER FULL SEASON UNBEATEN AWAY FROM HOME! 🤯 pic.twitter.com/S0jQ89OMJW— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 17, 2025
Incredible! 🤯— Match of the Day (@BBCMOTD) May 17, 2025
Bayer Leverkusen have gone two whole seasons without losing a league away game 👏 pic.twitter.com/cfZFbMLrKL
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