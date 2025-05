Гарри Кейн установил уникальный рекорд Бундеслиги

В последнем туре германской Бундеслиги Бавария на выезде победила Хоффенхайм со счетом 4:0.

Один из голов за Баварию забил Гарри Кейн. Для английского форварда этот забитый мяч стал 26-м в сезоне Бундеслиги.

Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в двух сезонах подряд.

Гарри Кейн стал первым игроком в истории Бундеслиги, кто в своих первых двух сезонах стал дважды лучшим бомбардиром.

Интересным также фактом является то, что Баварии не хватило одного гола, чтобы стать четвертой командой в Европе, забившей 100 голов в сезоне. Мюнхенцы остановились на отметке у 99 забитых мячей.

