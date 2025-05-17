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Чемпионат Германии
Санкт-Паули
17.05.2025 16:30 – FT 0 : 2
Бохум
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Германия
17 мая 2025, 19:05 | Обновлено 17 мая 2025, 19:51
1135
3

Состоялся последний тур сезона Бундеслиги. Кто вышел в ЛЧ + таблица

Боруссия Дортмунд заскочила в топ-4

17 мая 2025, 19:05 | Обновлено 17 мая 2025, 19:51
1135
3
Состоялся последний тур сезона Бундеслиги. Кто вышел в ЛЧ + таблица
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился 34-й и последний тур сезона чемпионата Германии.

Чемпион Бавария выиграл 4:0 и красиво попрощался с сезоном. Байер в последнем матче с тренером Хаби Алонсо сыграл вничью 2:2. Третье место занял Айнтрахт Франкфурт, который заработал место в Лиге чемпионов.

В последнем туре в Лигу чемпионов прорвалась Боруссия Дортмунд, которая опередила Фрайбург и финишировала в топ-4. Боруссия обыграла Хольштайн, а вот Фрайбург потерял свое место в ЛЧ после поражения от Айнтрахта.

В еврокубки вышли Фрайбург и Майнц, из Бундеслиги вылетели Бохум и Хольштайн, а Хайденхайм будет играть переходные матчи.

Чемпионат Германии. 34-й тур

Хоффенхайм – Бавария 0:4
Голы: Олисе, 33, Киммих, 54, Гнабри, 80, Кейн, 86

Лейпциг – Штутгарт 2:3
Голы: Симонс, 8, Баку, 44 - Ундав, 23, Волтмаде, 57, Демирович, 78

Майнц – Байер 2:2
Голы: Небель, 35, Буркхартд, 63 - Шик, 49, 54

Фрайбург – Айнтрахт 1:3
Голы: Доан, 27 - Кнауфф, 45, Кристенсен, 61, Шкири, 63

Хайденхайм – Вердер 1:4
Голы: Кербер, 80 Шмид, 14, Стаге, 38, Дукш, 66, Копп, 86

Санкт-Паули – Бохум 0:2
Голы: Боаду, 10, 66

Боруссия Менхенгладбах – Вольфсбург 0:1
Голы: Нмеча, 50

Боруссия Дортмунд – Хольштайн 3:0
Голы: Гирасси, 9, Забитцер, 47, Нмеча, 73

Аугсбург – Унион 1:2
Голы: Тиец, 41 - Илич, 68, 90+5

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 34 25 7 2 99 - 32 82
2 Байер 34 19 12 3 72 - 43 69
3 Айнтрахт Ф 34 17 9 8 68 - 46 60
4 Боруссия Д 34 17 6 11 71 - 51 57
5 Фрайбург 34 16 7 11 49 - 53 55
6 Майнц 34 14 10 10 55 - 43 52
7 РБ Лейпциг 34 13 12 9 53 - 48 51
8 Вердер 34 14 9 11 54 - 57 51
9 Штутгарт 34 14 8 12 64 - 53 50
10 Боруссия М 34 13 6 15 55 - 57 45
11 Вольфсбург 34 11 10 13 56 - 54 43
12 Аугсбург 34 11 10 13 35 - 51 43
13 Унион Берлин 34 10 10 14 35 - 51 40
14 Санкт-Паули 34 8 8 18 28 - 41 32
15 Хоффенхайм 34 7 11 16 46 - 68 32
16 Хайденхайм 34 8 5 21 37 - 64 29
17 Хольштайн Киль 34 6 7 21 49 - 80 25
18 Бохум 34 6 7 21 33 - 67 25
Полная таблица

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Бундеслига Штутгарт Вердер Байер Боруссия Менхенгладбах Хоффенхайм Бавария Санкт-Паули чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Хайденхайм Бохум Хольштайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Mark4854590
Боруссія все ж таки вскочила в ЛЧ. Новому тренеру вдалося навести лад
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+1
era
тупі журналюги..Так і показуйте вже підсумкову таблицю..Завжди тут з запізненням робиться
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+1
_9Quantum19_
Чому скрін з результатами за тур до завершення Бундесліги?)
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+1
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