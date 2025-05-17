Состоялся последний тур сезона Бундеслиги. Кто вышел в ЛЧ + таблица

Завершился 34-й и последний тур сезона чемпионата Германии.

Чемпион Бавария выиграл 4:0 и красиво попрощался с сезоном. Байер в последнем матче с тренером Хаби Алонсо сыграл вничью 2:2. Третье место занял Айнтрахт Франкфурт, который заработал место в Лиге чемпионов.

В последнем туре в Лигу чемпионов прорвалась Боруссия Дортмунд, которая опередила Фрайбург и финишировала в топ-4. Боруссия обыграла Хольштайн, а вот Фрайбург потерял свое место в ЛЧ после поражения от Айнтрахта.

В еврокубки вышли Фрайбург и Майнц, из Бундеслиги вылетели Бохум и Хольштайн, а Хайденхайм будет играть переходные матчи.

Чемпионат Германии. 34-й тур

Хоффенхайм – Бавария 0:4

Голы: Олисе, 33, Киммих, 54, Гнабри, 80, Кейн, 86

Лейпциг – Штутгарт 2:3

Голы: Симонс, 8, Баку, 44 - Ундав, 23, Волтмаде, 57, Демирович, 78

Майнц – Байер 2:2

Голы: Небель, 35, Буркхартд, 63 - Шик, 49, 54

Фрайбург – Айнтрахт 1:3

Голы: Доан, 27 - Кнауфф, 45, Кристенсен, 61, Шкири, 63

Хайденхайм – Вердер 1:4

Голы: Кербер, 80 Шмид, 14, Стаге, 38, Дукш, 66, Копп, 86

Санкт-Паули – Бохум 0:2

Голы: Боаду, 10, 66

Боруссия Менхенгладбах – Вольфсбург 0:1

Голы: Нмеча, 50

Боруссия Дортмунд – Хольштайн 3:0

Голы: Гирасси, 9, Забитцер, 47, Нмеча, 73

Аугсбург – Унион 1:2

Голы: Тиец, 41 - Илич, 68, 90+5