Состоялся последний тур сезона Бундеслиги. Кто вышел в ЛЧ + таблица
Боруссия Дортмунд заскочила в топ-4
Завершился 34-й и последний тур сезона чемпионата Германии.
Чемпион Бавария выиграл 4:0 и красиво попрощался с сезоном. Байер в последнем матче с тренером Хаби Алонсо сыграл вничью 2:2. Третье место занял Айнтрахт Франкфурт, который заработал место в Лиге чемпионов.
В последнем туре в Лигу чемпионов прорвалась Боруссия Дортмунд, которая опередила Фрайбург и финишировала в топ-4. Боруссия обыграла Хольштайн, а вот Фрайбург потерял свое место в ЛЧ после поражения от Айнтрахта.
В еврокубки вышли Фрайбург и Майнц, из Бундеслиги вылетели Бохум и Хольштайн, а Хайденхайм будет играть переходные матчи.
Чемпионат Германии. 34-й тур
Хоффенхайм – Бавария 0:4
Голы: Олисе, 33, Киммих, 54, Гнабри, 80, Кейн, 86
Лейпциг – Штутгарт 2:3
Голы: Симонс, 8, Баку, 44 - Ундав, 23, Волтмаде, 57, Демирович, 78
Майнц – Байер 2:2
Голы: Небель, 35, Буркхартд, 63 - Шик, 49, 54
Фрайбург – Айнтрахт 1:3
Голы: Доан, 27 - Кнауфф, 45, Кристенсен, 61, Шкири, 63
Хайденхайм – Вердер 1:4
Голы: Кербер, 80 Шмид, 14, Стаге, 38, Дукш, 66, Копп, 86
Санкт-Паули – Бохум 0:2
Голы: Боаду, 10, 66
Боруссия Менхенгладбах – Вольфсбург 0:1
Голы: Нмеча, 50
Боруссия Дортмунд – Хольштайн 3:0
Голы: Гирасси, 9, Забитцер, 47, Нмеча, 73
Аугсбург – Унион 1:2
Голы: Тиец, 41 - Илич, 68, 90+5
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|34
|25
|7
|2
|99 - 32
|82
|2
|Байер
|34
|19
|12
|3
|72 - 43
|69
|3
|Айнтрахт Ф
|34
|17
|9
|8
|68 - 46
|60
|4
|Боруссия Д
|34
|17
|6
|11
|71 - 51
|57
|5
|Фрайбург
|34
|16
|7
|11
|49 - 53
|55
|6
|Майнц
|34
|14
|10
|10
|55 - 43
|52
|7
|РБ Лейпциг
|34
|13
|12
|9
|53 - 48
|51
|8
|Вердер
|34
|14
|9
|11
|54 - 57
|51
|9
|Штутгарт
|34
|14
|8
|12
|64 - 53
|50
|10
|Боруссия М
|34
|13
|6
|15
|55 - 57
|45
|11
|Вольфсбург
|34
|11
|10
|13
|56 - 54
|43
|12
|Аугсбург
|34
|11
|10
|13
|35 - 51
|43
|13
|Унион Берлин
|34
|10
|10
|14
|35 - 51
|40
|14
|Санкт-Паули
|34
|8
|8
|18
|28 - 41
|32
|15
|Хоффенхайм
|34
|7
|11
|16
|46 - 68
|32
|16
|Хайденхайм
|34
|8
|5
|21
|37 - 64
|29
|17
|Хольштайн Киль
|34
|6
|7
|21
|49 - 80
|25
|18
|Бохум
|34
|6
|7
|21
|33 - 67
|25
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