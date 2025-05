Рвутся в Лигу чемпионов. Астон Вилла спокойно обыграла Тоттенхэм

Вечером, 16 мая, состоялся поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Местом проведения матча стал стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме. Победу со счетом 2:0 одержала команда хозяев.

Игра прошла полностью под контролем «вилланов», которые позволили своим соперникам нанести лишь 3 удара в сторону их ворот. Голов, правда, пришлось ждать довольно долго: первый мяч после углового на 73-й минуте забил Эзри Конса, а на 73-й минуте преимущество подопечных Уная Эмери удвоил Бубакар Камара.

Победа позволила команде из Бирмингема подняться на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, то есть попасть в зону Лиги чемпионов. Но при этом не факт, что «Астон Вилла» останется там по итогам тура, ведь конкуренты еще не сыграли свои матчи.

АПЛ 2024/25. 37-й тур, 16 мая

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Конса, 59, Камара, 73

