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Астон Вилла
16.05.2025 21:30 - : -
Тоттенхэм
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Англия
16 мая 2025, 10:25 |
121
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Астон Вилла – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Поединок 37-го тура чемпионата Англии состоится 16 мая и начнется в 21:30 по Киеву

16 мая 2025, 10:25 |
121
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Астон Вилла – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

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16 мая, свою встречу в рамках предпоследнего тура АПЛ проведут Астон Вилла и Тоттенхэм. Матч начнется 21:30 по киевскому времени.

Астон Вилла

Бирмингемцы на солидном уровне проводят этот сезон, хотя клуб будут оценивать по результатам. Команда добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где в упорной борьбе уступила сильному ПСЖ, по сумме двух встреч. Были шансы побороться за Кубок Англии, однако, Астон Вилла провалилась в полуфинале против Кристал Пэлас – 0:3.

Теперь все надежды связаны с АПЛ, где подопечные Уная Эмери идут шестыми, уступая Челси только по дополнительным показателям. В последнем туре удалось в непростом матче обыграть на выезде Борнмут со счетом 1:0, единственный мяч на счету Уоткинса, эта победа стала седьмой в 8 встречах чемпионата. Цель Астон Виллы, финишировать в топ-5, что позволит квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

Тоттенхэм

Фанаты лондонского клуба предпочитают не смотреть на турнирную таблицу АПЛ, где их любимцы откатились уже на 17-ю строчку. Успокаивает только тот факт, что нет угрозы вылета. В последнем туре «шпоры» уступили на своем стадионе в дерби Кристал Пэлас – 0:2, чем довели серию без побед в чемпионате до пяти матчей, за этот отрезок набрано всего одно очко.

Все надежды клуба и фанатов связаны с Лигой Европы, где Тоттенхэм сыграет в финале против Манчестер Юнайтед. На карту будет поставлено все, не только возможность завоевать трофей, но и путевка в Лигу Чемпионов, нужно сказать, что у соперника аналогичная ситуация, поэтому заруба будет серьезной.

Учитывая важность предстоящего финала, ротация состава в матче против Астон Виллы будет логичным и оправданным. Все усилия будут напрасны, если уступить в главном матче сезона МЮ.

Личные встречи

Очные противостояния соперников отличаются высокой результативностью, в последних пяти встречах забивалось не меньше трех мячей. В первом круге Тоттенхэм выиграл дома со счетом 4:1, еще один матч в этом сезоне состоялся в Кубке Англии, там Астон Вилла одержала победу на своем поле – 2:1.

Прогноз

Хоть между собой и сыграют две сильные команды, Астон Вилла большой фаворит в этой паре, причем коэффициент на успех хозяев только падает.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Астон Виллы – 1,36, ничья – 5,66, победа Тоттенхэма – 7,47. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Особого сопротивления от «шпор» я не жду, поэтому предлагаю сделать ставку на успех хозяев с форой -1,5 гола за 1,94.

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
16 мая 2025 -
21:30
Тоттенхэм
Фора Астон Виллы (-1.5) 1.94 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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