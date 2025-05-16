Вечером, 16 мая, будет проведен поединок 36-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Местом проведения матча станет «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток раздастся в 21:30 по киевскому времени.

Перед началом встречи «Астон Вилла» занимает шестое место в турнирной таблице (63 пункта), «Тоттенхэм» – 17-е место (38 очков).

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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