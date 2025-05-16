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Чемпионат Англии
Астон Вилла
16.05.2025 21:30 - : -
Тоттенхэм
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Англия
16 мая 2025, 12:38 | Обновлено 16 мая 2025, 12:41
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0

Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая в 21:30 состоится матч 37-го тура АПЛ

16 мая 2025, 12:38 | Обновлено 16 мая 2025, 12:41
15
0
Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером, 16 мая, будет проведен поединок 36-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Местом проведения матча станет «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток раздастся в 21:30 по киевскому времени.

Перед началом встречи «Астон Вилла» занимает шестое место в турнирной таблице (63 пункта), «Тоттенхэм» – 17-е место (38 очков).

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астон Вилла – Тоттенхэм
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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