Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
16 мая в 21:30 состоится матч 37-го тура АПЛ
Вечером, 16 мая, будет проведен поединок 36-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».
Местом проведения матча станет «Вилла Парк» в Бирмингеме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток раздастся в 21:30 по киевскому времени.
Перед началом встречи «Астон Вилла» занимает шестое место в турнирной таблице (63 пункта), «Тоттенхэм» – 17-е место (38 очков).
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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