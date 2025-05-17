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Астон Вилла
16.05.2025 21:30 – FT 2 : 0
Тоттенхэм
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Англия
17 мая 2025, 03:29 | Обновлено 17 мая 2025, 03:49
26
0

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:0. Конса и Камара. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура АПЛ

17 мая 2025, 03:29 | Обновлено 17 мая 2025, 03:49
26
0
Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:0. Конса и Камара. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» дома обыграла «Тоттенхэм» со счётом 2:0.

Команда из Бирмингема открыла счёт на 59-й минуте. Эзри Конса удачно подключился к атаке и замкнул передачу Оли Уоткинса.

На 73-й минуте Бубакар Камара после ассиста Моргана Роджерса удвоил преимущество хозяев.

Команда Унаи Эмери благодаря этой победе набрала 66 очков и поднялась в топ-5, зону Лиги чемпионов.

Английская Премьер-лига. 37-й тур, 16 мая

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Конса, 59, Камара, 73

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Бубакар Камара (Астон Вилла).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Эзри Конса (Астон Вилла).
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Тоттенхэм Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бубакар Камара Астон Вилла - Тоттенхэм Эзри Конса видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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