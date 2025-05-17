Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:0. Конса и Камара. Видео голов и обзор

В матче 37-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» дома обыграла «Тоттенхэм» со счётом 2:0.

Команда из Бирмингема открыла счёт на 59-й минуте. Эзри Конса удачно подключился к атаке и замкнул передачу Оли Уоткинса.

На 73-й минуте Бубакар Камара после ассиста Моргана Роджерса удвоил преимущество хозяев.

Команда Унаи Эмери благодаря этой победе набрала 66 очков и поднялась в топ-5, зону Лиги чемпионов.

Английская Премьер-лига. 37-й тур, 16 мая

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Конса, 59, Камара, 73

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