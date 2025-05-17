16.05.2025 21:30 – FT 2 : 0
Англия17 мая 2025, 03:29 | Обновлено 17 мая 2025, 03:49
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Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:0. Конса и Камара. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 37-го тура АПЛ
17 мая 2025, 03:29 | Обновлено 17 мая 2025, 03:49
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В матче 37-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» дома обыграла «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Команда из Бирмингема открыла счёт на 59-й минуте. Эзри Конса удачно подключился к атаке и замкнул передачу Оли Уоткинса.
На 73-й минуте Бубакар Камара после ассиста Моргана Роджерса удвоил преимущество хозяев.
Команда Унаи Эмери благодаря этой победе набрала 66 очков и поднялась в топ-5, зону Лиги чемпионов.
Английская Премьер-лига. 37-й тур, 16 мая
Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Конса, 59, Камара, 73
Видео голов и обзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Бубакар Камара (Астон Вилла).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Эзри Конса (Астон Вилла).
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