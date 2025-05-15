Англия15 мая 2025, 20:49 | Обновлено 15 мая 2025, 21:57
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Обнародованы номинанты на звание лучшего молодого игрока АПЛ сезона 2024/25
Болельщикам предстоит выбрать лучшего среди 8 игроков
15 мая 2025, 20:49 | Обновлено 15 мая 2025, 21:57
691
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Английская Премьер-лига опубликовала список из 8 номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона.
На это звание претендуют следующие футболисты:
- Лиам Делап (Англия, нападающий, Ипсвич)
- Энтони Эланга (Швеция, вингер, Ноттингем Форест)
- Райан Гравенберх (Нидерланды, полузащитник, Ливерпуль)
- Дин Хейсен (Испания, защитник, Борнмут)
- Коул Палмер (Англия, полузащитник, Челси)
- Жоао Педро (Бразилия, нападающий, Брайтон)
- Морган Роджерс (Англия, полузащитник, Астон Вилла)
- Вильям Салиба (Франция, защитник, Арсенал)
Выбирать лучшего будут болельщики. Голосование завершится 19 мая в 14:00 по киевскому времени. Имя победителя Английская Премьер-лига объявит на следующей неделе.
Who gets your vote for @hublot Young Player of the Season? 👀— Premier League (@premierleague) May 15, 2025
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