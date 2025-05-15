Обнародованы номинанты на звание лучшего молодого игрока АПЛ сезона 2024/25

Английская Премьер-лига опубликовала список из 8 номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона.

На это звание претендуют следующие футболисты:

Лиам Делап (Англия, нападающий, Ипсвич)

Энтони Эланга (Швеция, вингер, Ноттингем Форест)

Райан Гравенберх (Нидерланды, полузащитник, Ливерпуль)

Дин Хейсен (Испания, защитник, Борнмут)

Коул Палмер (Англия, полузащитник, Челси)

Жоао Педро (Бразилия, нападающий, Брайтон)

Морган Роджерс (Англия, полузащитник, Астон Вилла)

Вильям Салиба (Франция, защитник, Арсенал)

Выбирать лучшего будут болельщики. Голосование завершится 19 мая в 14:00 по киевскому времени. Имя победителя Английская Премьер-лига объявит на следующей неделе.