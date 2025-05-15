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Англия
15 мая 2025, 20:49 | Обновлено 15 мая 2025, 21:57
691
0

Обнародованы номинанты на звание лучшего молодого игрока АПЛ сезона 2024/25

Болельщикам предстоит выбрать лучшего среди 8 игроков

15 мая 2025, 20:49 | Обновлено 15 мая 2025, 21:57
691
0
Обнародованы номинанты на звание лучшего молодого игрока АПЛ сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Английская Премьер-лига опубликовала список из 8 номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона.

На это звание претендуют следующие футболисты:

  • Лиам Делап (Англия, нападающий, Ипсвич)
  • Энтони Эланга (Швеция, вингер, Ноттингем Форест)
  • Райан Гравенберх (Нидерланды, полузащитник, Ливерпуль)
  • Дин Хейсен (Испания, защитник, Борнмут)
  • Коул Палмер (Англия, полузащитник, Челси)
  • Жоао Педро (Бразилия, нападающий, Брайтон)
  • Морган Роджерс (Англия, полузащитник, Астон Вилла)
  • Вильям Салиба (Франция, защитник, Арсенал)

Выбирать лучшего будут болельщики. Голосование завершится 19 мая в 14:00 по киевскому времени. Имя победителя Английская Премьер-лига объявит на следующей неделе.

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Лиам Делап Ипсвич Антони Эланга Ноттингем Форест Райан Гравенберх Ливерпуль Дин Хейсен Борнмут Коул Палмер Челси Жоао Педро Жункейра Брайтон Морган Роджерс Астон Вилла Вильям Салиба Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу лучший игрок лучший молодой игрок
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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