Интересное достижение установил Ливерпуль в двух подряд сезонах АПЛ
Снова в составе «Ливерпуля» есть трое игроков, которые имеют 10+ голов в сезоне
В матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 2:2.
Очередными голами в составе Ливерпуля отличились Коди Гакпо и Луис Диас.
Теперь в двух подряд сезонах АПЛ Ливерпуль имеет трех игроков, забивших 10+ голов.
2023/24:
18 – Мохамед Салах
11 – Дарвин Нуньес
10 – Диога Жота
2024/25:
28 – Мохамед Салах
13 – Луис Диас
10 – Коди Гакпо
В 36-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграл с «Арсеналом» вничью со счетом 2:2.
For the second consecutive season, Liverpool have had three players score 10+ Premier League goals in a single campaign.— Squawka (@Squawka) May 11, 2025
2023/24
◎ Mohamed Salah
◎ Darwin Nunez
◎ Diogo Jota
2024/25
◉ Mohamed Salah
◉ Luis Diaz
◉ Cody Gakpo
Cody Gakpo reaches double figures in the PL… pic.twitter.com/gz5GjCp1fK
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