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  4. Интересное достижение установил Ливерпуль в двух подряд сезонах АПЛ
Англия
12 мая 2025, 10:56 |
212
0

Интересное достижение установил Ливерпуль в двух подряд сезонах АПЛ

Снова в составе «Ливерпуля» есть трое игроков, которые имеют 10+ голов в сезоне

12 мая 2025, 10:56 |
212
0
Интересное достижение установил Ливерпуль в двух подряд сезонах АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 2:2.

Очередными голами в составе Ливерпуля отличились Коди Гакпо и Луис Диас.

Теперь в двух подряд сезонах АПЛ Ливерпуль имеет трех игроков, забивших 10+ голов.

2023/24:

18 – Мохамед Салах
11 – Дарвин Нуньес
10 – Диога Жота

2024/25:

28 – Мохамед Салах
13 – Луис Диас
10 – Коди Гакпо

В 36-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграл с «Арсеналом» вничью со счетом 2:2.

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Ливерпуль Ливерпуль - Арсенал Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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