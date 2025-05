Интересное достижение установил Ливерпуль в двух подряд сезонах АПЛ

В матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 2:2.

Очередными голами в составе Ливерпуля отличились Коди Гакпо и Луис Диас.

Теперь в двух подряд сезонах АПЛ Ливерпуль имеет трех игроков, забивших 10+ голов.

2023/24:

18 – Мохамед Салах

11 – Дарвин Нуньес

10 – Диога Жота

2024/25:

28 – Мохамед Салах

13 – Луис Диас

10 – Коди Гакпо

