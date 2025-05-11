100 от Криса Вуда. Новозеландец совершил юбилейное результативное действие
Нападающий Ноттингем Форест забил гол в ворота Лестер Сити
В матче 36-го тура АПЛ Ноттингем Форест дома сыграл вничью с Лестер Сити со счетом 2:2.
Очередным своим голом за Ноттингем Форест отметился Крис Вуд.
Этот гол стал для новозеландца 20-м в текущем сезоне.
Крис Вуд стал лишь вторым игроком в истории Ноттингем Форест, который забил 20+ голов в одном сезоне АПЛ.
Первым был Стэн Коллимор в сезоне 1994/95, который забил 22 гола.
- 22 - Стэн Коллимор, 1994/95
- 20 - Крис Вуд, 2024/25
Также этот гол стал для Вуда 100-м результативным действием в АПЛ. Нападающий Ноттингем Форест забил 89 голов и отдал 11 результативных передач.
20 - Chris Wood, who now has 100 Premier League goal involvements (89 goals, 11 assists), is only the second player to score 20+ goals for Nottingham Forest in a single season in the competition, after Stan Collymore in 1994-95 (22). Pivotal. pic.twitter.com/5YGM75JOfd— OptaJoe (@OptaJoe) May 11, 2025
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