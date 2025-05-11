100 от Криса Вуда. Новозеландец совершил юбилейное результативное действие

В матче 36-го тура АПЛ Ноттингем Форест дома сыграл вничью с Лестер Сити со счетом 2:2.

Очередным своим голом за Ноттингем Форест отметился Крис Вуд.

Этот гол стал для новозеландца 20-м в текущем сезоне.

Крис Вуд стал лишь вторым игроком в истории Ноттингем Форест, который забил 20+ голов в одном сезоне АПЛ.

Первым был Стэн Коллимор в сезоне 1994/95, который забил 22 гола.

22 - Стэн Коллимор, 1994/95

20 - Крис Вуд, 2024/25

Также этот гол стал для Вуда 100-м результативным действием в АПЛ. Нападающий Ноттингем Форест забил 89 голов и отдал 11 результативных передач.