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  4. 100 от Криса Вуда. Новозеландец совершил юбилейное результативное действие
Англия
11 мая 2025, 21:07 |
108
0

100 от Криса Вуда. Новозеландец совершил юбилейное результативное действие

Нападающий Ноттингем Форест забил гол в ворота Лестер Сити

11 мая 2025, 21:07 |
108
0
100 от Криса Вуда. Новозеландец совершил юбилейное результативное действие
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура АПЛ Ноттингем Форест дома сыграл вничью с Лестер Сити со счетом 2:2.

Очередным своим голом за Ноттингем Форест отметился Крис Вуд.

Этот гол стал для новозеландца 20-м в текущем сезоне.

Крис Вуд стал лишь вторым игроком в истории Ноттингем Форест, который забил 20+ голов в одном сезоне АПЛ.

Первым был Стэн Коллимор в сезоне 1994/95, который забил 22 гола.

  • 22 - Стэн Коллимор, 1994/95
  • 20 - Крис Вуд, 2024/25

Также этот гол стал для Вуда 100-м результативным действием в АПЛ. Нападающий Ноттингем Форест забил 89 голов и отдал 11 результативных передач.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ноттингем Форест Лестер Крис Вуд статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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