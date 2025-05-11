Поражения Тоттенхэма и Ман Юнайтед, Ноттингем Форест потерял очки
Состоялось 3 матча Английской Премьер-лиги
В воскресенье, 11 мая, состоялось 4 матча Английской Премьер-лиги.
Все матчи стартовали в 16:15 по Киеву.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вест Хэму». Голами в составе «молотобойцев» отличились Джаррод Боуэн и Томаш Соучек.
«Ноттингем Форест» потерял очки с «Лестером». Голы у «лесников» на счету Криса Вуда и Моргана Гиббса-Уайта.
«Тоттенхэм» уступил в дерби Лондона «Кристал Пэлас». Дубль на счету Эберечи Эзе.
После сыгранных матчей команды расположились на следующих местах:
- «Ноттингем Форест»: 7-е место, 62 очка
- «Кристал Пэлас»: 12-е место, 49 очков
- «Вест Хэм»: 15-е место, 40 очков
- «Манчестер Юнайтед»: 16-е место, 39 очков
- «Тоттенхэм»: 17-е место, 38 очков
- «Лестер»: 19-е место, 22 очка
Английская Премьер-лига. 36-й тур
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 0:2
Голы: Соучек, 26, Боуэн, 57
Ноттингем Форест – Лестер – 2:2
Голы: Гиббс-Уайт, 25, Вуд, 56 – Коади, 16, Буонанотте, 81
Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 0:2
Голы: Эзе, 45, 48
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Александрия» открыла счет в игре против «Карпат»
Швеция не без проблем обыграла Австрию