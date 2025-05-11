Поражения Тоттенхэма и Ман Юнайтед, Ноттингем Форест потерял очки

В воскресенье, 11 мая, состоялось 4 матча Английской Премьер-лиги.

Все матчи стартовали в 16:15 по Киеву.

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«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вест Хэму». Голами в составе «молотобойцев» отличились Джаррод Боуэн и Томаш Соучек.

«Ноттингем Форест» потерял очки с «Лестером». Голы у «лесников» на счету Криса Вуда и Моргана Гиббса-Уайта.

«Тоттенхэм» уступил в дерби Лондона «Кристал Пэлас». Дубль на счету Эберечи Эзе.

После сыгранных матчей команды расположились на следующих местах:

«Ноттингем Форест»: 7-е место, 62 очка

«Кристал Пэлас»: 12-е место, 49 очков

«Вест Хэм»: 15-е место, 40 очков

«Манчестер Юнайтед»: 16-е место, 39 очков

«Тоттенхэм»: 17-е место, 38 очков

«Лестер»: 19-е место, 22 очка

Английская Премьер-лига. 36-й тур

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 0:2

Голы: Соучек, 26, Боуэн, 57

Ноттингем Форест – Лестер – 2:2

Голы: Гиббс-Уайт, 25, Вуд, 56 – Коади, 16, Буонанотте, 81

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Эзе, 45, 48

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.