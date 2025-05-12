Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 0:2. Провал финалиста ЛЕ. Видео голов и обзор

11 мая «Тоттенхэм» встретился с клубом «Кристал Пэлас» в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Местом проведения матча стал стадион «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

После выхода «Тоттенхэма» в финал Лиги Европы, фанаты ждали вознесения внутри команды. Однако «Тоттенхэм» разочаровал своих болельщиков. Хозяева дважды пропустили от Эберечи Эзе и опозорились на своем поле со счетом 0:2.

АПЛ. 36-й тур, 11 мая

«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» – 0:2

Голы: Эзе, 45, 48