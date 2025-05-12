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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
11.05.2025 16:15 – FT 0 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
12 мая 2025, 13:58 | Обновлено 12 мая 2025, 13:59
65
0

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 0:2. Провал финалиста ЛЕ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 36-го тура АПЛ

12 мая 2025, 13:58 | Обновлено 12 мая 2025, 13:59
65
0
Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 0:2. Провал финалиста ЛЕ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая «Тоттенхэм» встретился с клубом «Кристал Пэлас» в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Местом проведения матча стал стадион «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

После выхода «Тоттенхэма» в финал Лиги Европы, фанаты ждали вознесения внутри команды. Однако «Тоттенхэм» разочаровал своих болельщиков. Хозяева дважды пропустили от Эберечи Эзе и опозорились на своем поле со счетом 0:2.

АПЛ. 36-й тур, 11 мая

«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» – 0:2

Голы: Эзе, 45, 48

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм Кристал Пэлас видео голов и обзор Эберечи Эзе
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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