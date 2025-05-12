11.05.2025 16:15 – FT 0 : 2
Англия12 мая 2025, 13:58 | Обновлено 12 мая 2025, 13:59
65
0
Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 0:2. Провал финалиста ЛЕ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 36-го тура АПЛ
12 мая 2025, 13:58 | Обновлено 12 мая 2025, 13:59
65
0
11 мая «Тоттенхэм» встретился с клубом «Кристал Пэлас» в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги.
Местом проведения матча стал стадион «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
После выхода «Тоттенхэма» в финал Лиги Европы, фанаты ждали вознесения внутри команды. Однако «Тоттенхэм» разочаровал своих болельщиков. Хозяева дважды пропустили от Эберечи Эзе и опозорились на своем поле со счетом 0:2.
АПЛ. 36-й тур, 11 мая
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» – 0:2
Голы: Эзе, 45, 48
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 мая 2025, 00:21 3
«Бланкос» проиграли принципиальному сопернику 3:4
Бокс | 12 мая 2025, 02:15 2
Энтони сообщил, что его бой с Фьюри таки состоится
Футбол | 12.05.2025, 13:56
Другие виды | 11.05.2025, 20:49
Футбол | 12.05.2025, 10:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.05.2025, 23:48
10.05.2025, 19:55 10
12.05.2025, 01:57
10.05.2025, 11:45 1
11.05.2025, 09:17 2
10.05.2025, 08:29 23
10.05.2025, 12:38 1
11.05.2025, 22:01 7