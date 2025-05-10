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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
11.05.2025 16:15 - : -
Кристал Пэлас
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Англия
10 мая 2025, 15:10 | Обновлено 10 мая 2025, 15:50
19
0

Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 11 мая в 16:15 по Киеву

10 мая 2025, 15:10 | Обновлено 10 мая 2025, 15:50
19
0
Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В воскресенье, 11 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Тоттенхэм

В матчах АПЛ «Тоттенхэм» последний раз побеждал 6 апреля. Тогда «шпоры» со счетом 3:1 обыграли «Саутгемптон». Затем последовали поражения от «Вулверхэмптона» (2:4), «Ноттингем Форест» (1:2) и «Ливерпуля» (1:5), а также ничья в матче с «Вест Хэмом» (1:1). В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает 16 место. Однако для команды сейчас есть вещи поважнее. «Тоттенхэм» в полуфинале Лиги Европы дважды обыграл норвежский «Буде-Глимт» (3:1 дома и 2:0 в гостях) и вышел в финал турнира. За трофей «шпоры» будут сражаться с «Манчестер Юнайтед». Победитель противостояния получит также путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» также попал в полосу неудач в матчах АПЛ. После победы над «Брайтоном» (2:1), команда проиграла «Манчестер Сити» (2:5) и «Ньюкаслу» (0:5). Затем «Кристалл Пэлас» сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0), «Арсеналом» (2:2) и «Ноттингем Форест» (1:1). В турнирной таблице «Кристал Пэлас» идет на 12-й позиции. При этом команде есть чем похвастаться. В полуфинале Кубка Англии «Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» (3:0) и в решающем матче за трофей сыграет с «Манчестер Сити».

Личные встречи

В поединке первого круга «Кристал Пэлас» одержал победу со счетом 1:0. До этого пять матчей подряд выиграл «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Тоттенхэм» забивает в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность «Кристал Пэлас» в гостях составляет 1,41 гола за матч.

Возможные составы

  • «Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, Порро, ван де Вен, Ромеро, Бентанкур, Биссума, Ришарлисон, Джонсон, Кулушевски, Соланке.
  • «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Муньос, Камада, Уортон, Матета.

Прогноз

Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,6.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
11 мая 2025 -
16:15
Кристал Пэлас
Тотал меньше 3,5 1,6 Сделать ставку

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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