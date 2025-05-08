Фиорентина – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/2 финала Лиги конференций
8 мая в 22:00 во Флоренции проходит ответный матч 1/2 финала Лиги конференций.
Итальянская Фиорентина принимает испанский Бетис на домашнем стадионе Артемио Франки.
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Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.
Во второй игре Антони открыл счет для Бетиса, но затем дубль Робина Госенса уравнял ситуацию по сумме (2:1 во второй игре, перерыв).
Фиорентина – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Антони, 30 мин
ГОЛ! 1:1. Робин Госенс, 34 мин
ГОЛ! 2:1. Робин Госенс, 42 мин
События матча
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