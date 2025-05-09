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Лига конференций
09 мая 2025, 00:59 | Обновлено 09 мая 2025, 01:50
176
0

Испания против Англии. Определена финальная пара Лиги конференций

Испанский Бетис и английский Челси сыграют в финале во Вроцлаве

09 мая 2025, 00:59 | Обновлено 09 мая 2025, 01:50
176
0
Испания против Англии. Определена финальная пара Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска (справа)

Испанский Бетис и английский Челси сыграют в финале Лиги конференций УЕФА 2024/25.

Бетис вышел в финал, сыграв вничью 2:2 в овертайме с Фиорентиной в ответном матче на «Артемио Франки» во Флоренции. Благодаря победе (2:1) в первой игре – испанская команда прошла дальше.

Бетис открыл счет на 30-й минуте благодаря точному удару Антони со штрафного. Фиорентина быстро ответила: Робин Госенс сравнял счет на 34-й минуте, а на 42-й минуте немец оформил дубль. В дополнительное время Бетис забил победный мяч по сумме двух матчей. Абде Эззальзули на 97-й минуте установил окончательный счет (2:2).

Английский Челси в полуфинале без проблем во второй раз обыграл шведский Юргорден (4:1 и 1:0). В ответном матче единственный гол забил Кирнан Дьюсбери-Холл на 38-й минуте.

Финал Лиги конференций состоится 28 мая во Вроцлаве – Бетис сыграет с Челси.

🏆 Лига конференций 2024/25

🔹 Полуфиналы. Ответные матчи. 8 мая 2025

Фиорентина (Италия) – Бетис (Испания) – 2:2 д.в. (первый матч – 1:2)

Голы: Госсенс, 34, 42 – Антони, 30, Эззальзули, 97

Челси (Англия) – Юргорден (Швеция) – 1:0 (первый матч – 4:1)

Гол: Дьюсбери-Холл, 38

🔹 Финал. 28 мая. Вроцлав (Польша)

Бетис (Испания) – Челси (Англия)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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