Синие вышли в финал. Челси дома одолел Юргорден

В четверг, 8 мая, проходил ответный полуфинал Лиги конференций между «Челси» и «Юргорденом».

Встречу принимал Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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Первая встреча завершилась победой английского коллектива со счетом 4:1.

Единственный гол в матче забил полузащитник «синих» Кирнан Дьюсбери-Холл.

С общим счетом 5:1 победу добыл «Челси». В финале команде предстоит сыграть с победителем пары «Бетис» – «Фиорентина».

Лига конференций. 1/2 финала

Челси – Юргорден – 1:0 (первый матч – 4:1)

Гол: Дьюсбери-Холл, 38

Предупреждение: Адарбиойо, 17 – Стенссон, 53

Челси: Йоргенсен, Ачимпонг, Бадиашиль, Адабиойо, Гюсто, Санчо (Антви, 70), Кукурелья (Мхеука, 46), Джеймс (Чалоба, 70), Дьюсбери-Холл, Уолш, Джордж

Юргорден: Ринне, Бергх, Ларссон (Данниэльсон, 64), Тенхо, Косууги, Гулликсен (Маннех, 86), Стенссон (Перссон, 81), Финндел (Селвен, 86), Нгуэн, Хаарала (Алемайеху, 64), Приске

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.