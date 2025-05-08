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Лига конференций
Проходит дальше Челси
08.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:1 1 : 0
Юргорден
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Лига конференций
08 мая 2025, 23:50 | Обновлено 09 мая 2025, 00:56
397
2

Синие вышли в финал. Челси дома одолел Юргорден

Единственный гол забил Кирнан Дьюсбери-Холл

08 мая 2025, 23:50 | Обновлено 09 мая 2025, 00:56
397
2
Синие вышли в финал. Челси дома одолел Юргорден
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 8 мая, проходил ответный полуфинал Лиги конференций между «Челси» и «Юргорденом».

Встречу принимал Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первая встреча завершилась победой английского коллектива со счетом 4:1.

Единственный гол в матче забил полузащитник «синих» Кирнан Дьюсбери-Холл.

С общим счетом 5:1 победу добыл «Челси». В финале команде предстоит сыграть с победителем пары «Бетис» – «Фиорентина».

Лига конференций. 1/2 финала

Челси – Юргорден – 1:0 (первый матч – 4:1)

Гол: Дьюсбери-Холл, 38

Предупреждение: Адарбиойо, 17 – Стенссон, 53

Челси: Йоргенсен, Ачимпонг, Бадиашиль, Адабиойо, Гюсто, Санчо (Антви, 70), Кукурелья (Мхеука, 46), Джеймс (Чалоба, 70), Дьюсбери-Холл, Уолш, Джордж

Юргорден: Ринне, Бергх, Ларссон (Данниэльсон, 64), Тенхо, Косууги, Гулликсен (Маннех, 86), Стенссон (Перссон, 81), Финндел (Селвен, 86), Нгуэн, Хаарала (Алемайеху, 64), Приске

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Челси Юргорден Кирнан Дьюсбери-Холл Лига конференций
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Паша Мех
Поздравляю с победой и выходом в финал!!!
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Victor673256ua
Особливих сумнівів і не було. Дуже вулика різниця між командами
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