Синие вышли в финал. Челси дома одолел Юргорден
Единственный гол забил Кирнан Дьюсбери-Холл
В четверг, 8 мая, проходил ответный полуфинал Лиги конференций между «Челси» и «Юргорденом».
Встречу принимал Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
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Первая встреча завершилась победой английского коллектива со счетом 4:1.
Единственный гол в матче забил полузащитник «синих» Кирнан Дьюсбери-Холл.
С общим счетом 5:1 победу добыл «Челси». В финале команде предстоит сыграть с победителем пары «Бетис» – «Фиорентина».
Лига конференций. 1/2 финала
Челси – Юргорден – 1:0 (первый матч – 4:1)
Гол: Дьюсбери-Холл, 38
Предупреждение: Адарбиойо, 17 – Стенссон, 53
Челси: Йоргенсен, Ачимпонг, Бадиашиль, Адабиойо, Гюсто, Санчо (Антви, 70), Кукурелья (Мхеука, 46), Джеймс (Чалоба, 70), Дьюсбери-Холл, Уолш, Джордж
Юргорден: Ринне, Бергх, Ларссон (Данниэльсон, 64), Тенхо, Косууги, Гулликсен (Маннех, 86), Стенссон (Перссон, 81), Финндел (Селвен, 86), Нгуэн, Хаарала (Алемайеху, 64), Приске
Фото матча:
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