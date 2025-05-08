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Лига конференций
Челси
08.05.2025 22:00 - : -
Юргорден
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
08 мая 2025, 10:46 |
11
0

Челси – Юргорден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 мая матч Лиги конференций

08 мая 2025, 10:46 |
11
0
Челси – Юргорден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Челси» и «Юргорден».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась с разгромным счетом 4:1 в пользу английской команды.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Челси – Юргорден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Юргорден
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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