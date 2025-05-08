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Лига конференций
Челси
08.05.2025 22:00 - : -
Юргорден
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Лига конференций
08 мая 2025, 03:27 | Обновлено 08 мая 2025, 03:28
31
0

Челси – Юргорден. Прогноз и анонс на матч

Ответный поединок 1/2 финала Лиги конференций состоится 8 мая в 22:00

08 мая 2025, 03:27 | Обновлено 08 мая 2025, 03:28
31
0
Челси – Юргорден. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

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8 мая, свою ответную встречу в полуфинале Лиги конференций проведут Челси – Юргорден. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Челси

Даже без ответного матча можно смело утверждать, что Челси сыграет в финале турнира, ведь растерять фору в три мяча дома в матче против соперника явно ниже классом будет сложно. Хоть трофей и близко, основная задача сейчас удержаться в топ-5 АПЛ, что позволит сыграть в Лиге Чемпионов. Пока лондонцы пятые в турнирной таблице, но конкуренты совсем близко.

В последнем туре чемпионата подопечные Энцо Марески обыграли дома новоиспеченного чемпиона Ливерпуль – 3:1, у соперника не было мотивации, чем и удалось воспользоваться. У «аристократов» впереди сложный календарь в АПЛ, так как придется сыграть в гостях против прямых конкурентов Ноттингем Форест и Ньюкасла, а также принять дома всегда опасный Манчестер Юнайтед. Говорить о составе нет смысла, ведь тренер точно будет использовать ротацию.

Юргорден

Для шведского клуба выход в полуфинал уже стал значимым достижением, именно для подобных команд и создавался третий по значимости еврокубок. Шансы попасть в финал сейчас только теоретические, все понимают, что это последний матч в Лиге конференций этого сезона.

При любом раскладе Юргорден бы попал на команду из топ-лиги на этом этапе, иными словами, все соперники выше классом. Даже на внутренней арене клуб не впечатляет, набрав 8 очков в стартовых шести турах, отрыв от опасной зоны всего два очка. Конечно, Юргордену было сложно играть на два фронта, ситуация в чемпионате должна улучшиться, после вылета из еврокубков.

Личные встречи

В первом матче Челси все решил в этой паре, одержав уверенную выездную победу со счетом 4:1. Лондонцы в том матче даже не играли сильнейшим составом, хотя и так разница в классе была очевидной.

Прогноз

В этой паре не осталось интриги, лондонцы в первом матче сняли все вопросы о финалисте.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Челси – 1,15, ничья – 7,79, победа Юргордена – 15,41. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Не сомневаюсь в том, что у хозяев сыграю резервисты, но и при таких раскладах они должны уверенно побеждать. Рискну поставить на успех лондонцев с форой -2,5 гола за 2,09.

Прогноз Sport.ua
Челси
8 мая 2025 -
22:00
Юргорден
Фора Челси (-2.5) 2.09 Сделать ставку

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Челси – Юргорден. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций
Челси Юргорден Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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